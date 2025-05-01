Gibi Dizisinin Konusu Nedir? Gibi Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Her bölümde farklı bir olay işlenen dizide bir hikaye yok aslında. Dolayısıyla Gibi bir “hikaye devamlılığı olmayan” durum komedisi, denebilir. Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'un basit bir sorunu aşırı düşünerek karmaşıklaştırmasını ve giderek absürt ve uç noktalara taşmaklarını izliyoruz. Doyum da olmuyor ne yalan söyleyelim!

Bu da ortaya hem toplumsal eleştiriler hem de kara mizah unsurları barındıran, zekice yazılmış, yer yer “tam olarak ne izledim ben?” dedirten sahneler çıkarıyor.