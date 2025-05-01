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Gibi Dizisinin Konusu Nedir? Gibi Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Gibi Dizisinin Konusu Nedir? Gibi Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
01.05.2025 - 15:52

Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'un absürt mizah dizisi Gibi'yi izlemeyen yoktur. Ekranların en özgün ve en komik yapımlarından olan dizi ile ilgili detayları merak ediyorsanız içeriğimizde bulabilirsiniz. İşte, Gibi dizisinin yaratım süreciyle birlikte ortaya çıkan konusu ve eğlenceli kadrosu ile ilgili tüm detaylar...

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Gibi Konusu

Gibi Konusu

Her bölümde farklı bir olay işlenen dizide bir hikaye yok aslında. Dolayısıyla Gibi bir “hikaye devamlılığı olmayan” durum komedisi, denebilir. Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'un basit bir sorunu aşırı düşünerek karmaşıklaştırmasını ve giderek absürt ve uç noktalara taşmaklarını izliyoruz. Doyum da olmuyor ne yalan söyleyelim!

Bu da ortaya hem toplumsal eleştiriler hem de kara mizah unsurları barındıran, zekice yazılmış, yer yer “tam olarak ne izledim ben?” dedirten sahneler çıkarıyor.

Gibi Oyuncuları

Gibi Oyuncuları

  • Feyyaz Yiğit – Yılmaz

  • Kıvanç Kılınç – İlkkan

  • Ahmet Kürşat Öçalan – Ersoy

Gibi Bölümler ve Sezonlar

Gibi Bölümler ve Sezonlar

Toplamda 6 sezon ve 62 bölüm yayınlanmıştır.

Gibi Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Gibi Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Gibi dizisi, Exxen platformunda yayınlanmakta olup, yeni bölümleri her hafta Cuma günleri izleyicilerle buluşmaktadır.​

Gibi İzlenme Oranları ve Reytingler

Gibi İzlenme Oranları ve Reytingler

Gibi dizisi, Exxen platformunun en çok izlenen ve beğenilen yapımlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Ancak, Exxen dijital bir platform olduğu için geleneksel televizyon reyting sistemleri (AB, Total, ABC1 gibi) bu dizi için geçerli değildir. Bu nedenle, dizinin izlenme oranları ve reytingleri hakkında kesin veriler bulunmamaktadır.​

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Gibi Eleştiri ve Ödüller

Gibi Eleştiri ve Ödüller

Dizi, 2022 yılında düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde iki önemli ödül kazanmıştır:​

En İyi Komedi Dizisi: Gibi

En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Feyyaz Yiğit ​

Dizi, farklı eleştirmenler ve izleyiciler tarafından çeşitli açılardan değerlendirilmiştir. Genellikle karakterlerin tutarsızlıkları konusunda olumsuz yorum almıştır.

Gibi Son Haberler

Gibi Son Haberler

Gibi dizisinin 6. sezonu, 14 Mart 2025 tarihinde Exxen platformunda izleyicilerle buluştu. Her Cuma yayınlanan yeni bölümlerle devam eden sezon, toplamda 10 bölümden oluşacak ve finali 16 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleşecek.

Gibi Benzeri Diziler

Gibi Benzeri Diziler

Gibi Dizisi Nerede Çekildi?

Gibi Dizisi Nerede Çekildi?

Gibi dizisi, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda, özellikle Kadıköy ve Maltepe ilçelerinde çekilmiştir. Dizinin ana karakterleri Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'un birlikte yaşadığı ev, Maltepe sınırlarında yer almaktadır.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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