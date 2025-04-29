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Wednesday Dizisinin Konusu Nedir? Wednesday Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Wednesday Dizisinin Konusu Nedir? Wednesday Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
29.04.2025 - 12:50

2022 yılında Netflix'te yayınlanan bu dizi, Tim Burton tarafından yönetilen ve Addams Family evreninde geçen hikaye oldukça sevildi. Dizinin başrolünde Jenna Ortega, Wednesday Addams karakterine hayat veriyor. Dizi, Wednesday'in Nevermore Akademisi'nde geçirdiği yılları ve burada, doğaüstü güçlerini keşfederek okulundaki gizemli olayları çözmeye çalışmasını konu alıyor. Wednesday'in konusu ne, oyuncuları neler işte detaylar...

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Wednesday Konusu

Wednesday Konusu

Wednesday dizisi, klasik Addams Family karakteri Wednesday Addams'ın gençlik yıllarına odaklanıyor. Dizi, Wednesday’in 16 yaşında olduğu bir dönemde başlar. O, Nevermore Akademisi'ne gönderilir, burada doğaüstü yetenekleri ve ailesinin geçmişine dair daha fazla şey keşfeder. Ancak okulda yaşanan bir dizi gizemli cinayet, Wednesday’i derin bir soruşturma başlatmaya zorlar.

Wednesday, hem okulda karşılaştığı tuhaf arkadaşları ve öğretmenleriyle ilişkilerini yönetmeye çalışırken, aynı zamanda kendi psikolojik ve doğaüstü yeteneklerini anlamaya çalışır. Dizinin merkezinde cinayetleri çözme çabası, ailesiyle olan ilişkileri ve Nevermore Akademisi'nin gizemli geçmişi bulunur.

Dizi, karanlık mizahı, gotik atmosferi ve Wednesday’in alaycı, karanlık kişiliğiyle dikkat çeker. Ayrıca, dizi, Tim Burton’ın tarzını yansıtan benzersiz bir görsel ve atmosfer sunuyor.

Wednesday Oyuncuları

Wednesday Oyuncuları

Başlıca Oyuncular

Jenna Ortega – Wednesday Addams: Dizinin başrolü olan Wednesday’i canlandırıyor.

Catherine Zeta-Jones – Morticia Addams: Wednesday’in zarif ve gizemli annesi.

Luis Guzmán – Gomez Addams: Wednesday’in tutkulu ve neşeli babası.

Isaac Ordonez – Pugsley Addams: Wednesday’in saf ve sevimli kardeşi.

Emma Myers – Enid Sinclair: Wednesday’in renkli ve enerjik oda arkadaşı.

Hunter Doohan – Tyler Galpin: Jericho kasabasında bir kafe çalışanı ve Wednesday’in romantik ilgisi.

Percy Hynes White – Xavier Thorpe: Nevermore Akademisi’nde sanatçı bir öğrenci.

Joy Sunday – Bianca Barclay: Nevermore Akademisi’nde güçlü ve popüler bir öğrenci.

Georgie Farmer – Ajax Petropolus: Nevermore Akademisi’nde öğrencilerden biri.

Victor Dorobantu – Thing: Wednesday’in sadık ve gizemli el arkadaşı.

Fred Armisen – Uncle Fester: Wednesday’in eksantrik amcası.

Christina Ricci – Marilyn Thornhill: Nevermore Akademisi’nde öğretmen.

Gwendoline Christie – Larissa Weems: Nevermore Akademisi’nin sert ve otoriter müdürü.

Jamie McShane – Sheriff Donovan Galpin: Jericho kasabasının şerifi ve Tyler’ın babası.

Riki Lindhome – Dr. Valerie Kinbott: Nevermore Akademisi’nde psikolog.​

 2. Sezonda Katılan Yeni Oyuncular

Wednesday dizisinin ikinci sezonunda yeni karakterler ve oyuncular da kadroya dahil oldu:​

Steve Buscemi – Barry Dort: Nevermore Akademisi’nin yeni müdürü.

Billie Piper – Capri: Yeni bir karakter.

Joanna Lumley – Grandmama Addams: Addams ailesinin eksantrik büyükanne karakteri.

Thandiwe Newton – Yeni bir karakter: Henüz detaylar açıklanmadı.

Lady Gaga – Gizli bir rol: Kısa bir konuk oyunculuk yapacak.​

Wednesday Bölümler ve Sezonlar

Wednesday Bölümler ve Sezonlar

İlk sezonu 8 bölüm süren dizinin ikinci sezonu 2025 Eylül'de gelecek. İkinci sezon, toplamda 8 bölümden oluşacak ve iki parça halinde sunulacak.

Wednesday Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Wednesday Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Wednesday dizisi, Netflix üzerinden izlenebiliyor. 

  • İkinci sezon bölüm 1–4: 6 Ağustos 2025

  • Bölüm 5–8: 3 Eylül 2025

Wednesday İzlenme Oranları ve Reytingler

Wednesday İzlenme Oranları ve Reytingler

Wednesday, hem izleyici kitlesi hem de eleştirmenler tarafından olumlu geri dönüşler aldı ve Netflix'in en başarılı projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Dizi, 83 ülkede Netflix dizileri arasında Top 10'a girdi ve Birleşik Krallık'ta 1. sırayı aldı.

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Wednesday Eleştiri ve Ödüller

Wednesday Eleştiri ve Ödüller

Dizi, eleştirmenlerden %73, izleyicilerden ise %85 olumlu puan aldı. Bu, Addams Family evrenindeki en yüksek puanlardan biridir.

Emmy Ödülleri (2023)

Kazandığı Ödüller:

En İyi Ana Başlangıç Müzik Teması – Danny Elfman

Modern Makyaj (Protez Olmayan)

Modern Kostümler

Adaylıklar:

En İyi Komedi Dizisi

Komedi Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu – Jenna Ortega

Komedi Dizisinde En İyi Yönetmen – Tim Burton ​

Saturn Ödülleri (2024)

Kazandığı Ödüller:

En İyi Fantastik Televizyon Dizisi

En İyi Yeni Tür Televizyon Dizisi

En İyi Genç Oyuncu Performansı – Jenna Ortega

En İyi Konuk Oyuncu – Catherine Zeta-Jones ​

Diğer Ödüller

BAFTA 2023: Uluslararası En İyi TV Dizisi dalında adaylık. ​

SAG Ödülleri: Komedi Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu – Jenna Ortega dalında adaylık.

Wednesday Son Haberler

Wednesday Son Haberler

Netflix, Wednesday dizisinin ikinci sezonunu iki parça halinde yayınlayacağını duyurdu.

Wednesday Benzeri Diziler

Wednesday Benzeri Diziler

  • Chilling Adventures of Sabrina

  • A Series of Unfortunate Events

  • Buffy the Vampire Slayer

  • The Addams Family

  • Riverdale

  • Stranger Things

  • Locke & Key

Wednesday Dizisi Nerede Çekildi?

Wednesday Dizisi Nerede Çekildi?

Wednesday dizisinin çekimleri, atmosferik ve gotik yapısıyla dikkat çeken Romanya'da gerçekleştirildi. Dizinin yapımcıları, Tim Burton'ın yönetimindeki bu projede, Addams Ailesi evrenine uygun karanlık ve mistik bir atmosfer yaratmak için Romanya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinden faydalandılar.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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