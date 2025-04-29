Wednesday Dizisinin Konusu Nedir? Wednesday Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar
2022 yılında Netflix'te yayınlanan bu dizi, Tim Burton tarafından yönetilen ve Addams Family evreninde geçen hikaye oldukça sevildi. Dizinin başrolünde Jenna Ortega, Wednesday Addams karakterine hayat veriyor. Dizi, Wednesday'in Nevermore Akademisi'nde geçirdiği yılları ve burada, doğaüstü güçlerini keşfederek okulundaki gizemli olayları çözmeye çalışmasını konu alıyor. Wednesday'in konusu ne, oyuncuları neler işte detaylar...
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Wednesday Konusu
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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