Yılan Hikayesi Dizisinin Konusu Nedir? Yılan Hikayesi Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Yılan Hikayesi, İstanbul’un arka sokaklarında geçen, polisiye ve dram unsurlarını harmanlayan bir televizyon dizisiydi. Dizi, köyden İstanbul’a intikam için gelen Zeyno’nun, Komiser Memoli ile yollarının kesişmesiyle başlar. Zeyno, nişanlısını öldüren mafya babası Kürşat’ın peşindedir; Memoli ise suçla mücadele eden idealist bir polistir.

Aynı zamanda her bölümde farklı bir olay çözülürken, ana hikaye de yavaş yavaş ilerlerdi. Dizi adını, uzun ve karmaşık olay örgüsünden alır — tam anlamıyla bir “yılan hikayesi” gibi uzayıp giderdi.