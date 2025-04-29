Yılan Hikayesi Dizisinin Konusu Nedir? Yılan Hikayesi Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar
Türk televizyonlarının efsane yapımlarından biri olan Yılan Hikayesi dizisini hepiniz biliyorsunuzdur. Yıllar geçse de unutulmayan hikayesiyle hepimizi etkilemeyi başaran dizide başrollerde Meltem Cumbul (Zeyno) ve Mehmet Ali Alabora (Komiser Memoli) vardı. Hem polisiye hem de komedi öğeleriyle öne çıkan dizide başka kimler rol almış, Yılan Hikayesi'nde neler olmuş gelin bir bakalım...
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Yılan Hikayesi Konusu
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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