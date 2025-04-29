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Yılan Hikayesi Dizisinin Konusu Nedir? Yılan Hikayesi Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Yılan Hikayesi Dizisinin Konusu Nedir? Yılan Hikayesi Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
29.04.2025 - 11:50

Türk televizyonlarının efsane yapımlarından biri olan Yılan Hikayesi dizisini hepiniz biliyorsunuzdur. Yıllar geçse de unutulmayan hikayesiyle hepimizi etkilemeyi başaran dizide başrollerde Meltem Cumbul (Zeyno) ve Mehmet Ali Alabora (Komiser Memoli) vardı. Hem polisiye hem de komedi öğeleriyle öne çıkan dizide başka kimler rol almış, Yılan Hikayesi'nde neler olmuş gelin bir bakalım...

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Yılan Hikayesi Konusu

Yılan Hikayesi Konusu

Yılan Hikayesi, İstanbul’un arka sokaklarında geçen, polisiye ve dram unsurlarını harmanlayan bir televizyon dizisiydi. Dizi, köyden İstanbul’a intikam için gelen Zeyno’nun, Komiser Memoli ile yollarının kesişmesiyle başlar. Zeyno, nişanlısını öldüren mafya babası Kürşat’ın peşindedir; Memoli ise suçla mücadele eden idealist bir polistir. 

Aynı zamanda her bölümde farklı bir olay çözülürken, ana hikaye de yavaş yavaş ilerlerdi. Dizi adını, uzun ve karmaşık olay örgüsünden alır — tam anlamıyla bir “yılan hikayesi” gibi uzayıp giderdi.

Yılan Hikayesi Oyuncuları

Yılan Hikayesi Oyuncuları

Meltem Cumbul – Zeyno

Mehmet Ali Alabora – Komiser Memoli

Uğur Yücel – Kürşat

Sümer Tilmaç – Hüseyin

Haldun Boysan – Tombalacı Mehmet

Ozan Güven – Cem

Kaan Girgin – Efe

Aydoğan Temel, Özlem Eren, İsmail Hakkı Şen, Devrim Nas gibi birçok oyuncu da farklı bölümlerde yer aldı.

Yılan Hikayesi Bölümler ve Sezonlar

Yılan Hikayesi Bölümler ve Sezonlar

Yılan Hikayesi dizisi, 1999 ile 2002 yılları arasında toplam 3 sezon ve 90 bölüm olarak yayınlandı.

Yılan Hikayesi Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Yılan Hikayesi Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Dizi ATV kanalında Perşembe saat 20.00'de yayınlanmaya başladı ve 27 Haziran 2002 tarihinde sona erdi.

Yılan Hikayesi İzlenme Oranları ve Reytingler

Yılan Hikayesi İzlenme Oranları ve Reytingler

​Yılan Hikayesi, 1999-2002 yılları arasında yayınlandığı dönemde Türk televizyonlarında büyük ilgi gören ve reyting rekorları kıran bir dizi olmuştur. Özellikle ilk sezonunda, yayınlandığı günlerde en çok izlenen yapımlar arasında yer almıştır.​

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Yılan Hikayesi Eleştiri ve Ödüller

Yılan Hikayesi Eleştiri ve Ödüller

Son sezonlarda konunun sündürülmesi ve Memoli karakterinin ayrılması eleştiri almıştı. Ama dizi birçok ödül alarak kendini ispatladı.

Altın Kelebek Ödülleri (2000)

  • En İyi Dizi (adaylık ve kazanım bazı kaynaklarda geçiyor)

  • Meltem Cumbul ve Mehmet Ali Alabora dönemlerinde En İyi Kadın ve Erkek Oyuncu kategorilerinde övgü aldı.

  • Uğur Yücel'in Kürşat performansı eleştirmenlerce takdir edildi.

Türkiye Gazeteciler Derneği Ödülleri

  • En İyi Dizi Senaryosu dalında aday gösterildi.

RTÜK ve çeşitli izleyici anketlerinde “Halkın en çok sevdiği dizi karakteri” oylamalarında Komiser Memoli, bir dönem birinci seçilmişti.

Yılan Hikayesi Son Haberler

Yılan Hikayesi Son Haberler

Dizide 'Rambo Berk' karakterini canlandıran Ferhat Yılmaz, son dönemde 70 kilo vererek dikkat çekmişti.

Yılan Hikayesi Benzeri Diziler

Yılan Hikayesi Benzeri Diziler

Yılan Hikayesi Dizisi Nerede Çekildi?

Yılan Hikayesi Dizisi Nerede Çekildi?

Dizini çekimlerinin büyük bölümü İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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