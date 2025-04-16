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Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisinin Konusu Nedir? Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisinin Konusu Nedir? Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
16.04.2025 - 23:03

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, Osmanlı padişahı II. Mehmed’in (Fatih Sultan Mehmed) genç yaşta tahta geçişinden başlayarak İstanbul’un fethine uzanan zorlu ve heyecan dolu yolculuğunu konu alıyor. Dönem dizilerine ilgi duyan izleyiciler için büyük bir merak konusu olan yapım, etkileyici oyuncu kadrosu, güçlü senaryosu ve görkemli prodüksiyonuyla dikkat çekiyor. İşte, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin konusu, oyuncu kadrosu ve merak edilen tüm detaylar...

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Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisinin Konusu

Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisinin Konusu

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, Osmanlı tahtında taşları yerinden oynatan dramatik bir olayla başlıyor: Şehzade Alaaddin’in ani ölümü. Bu büyük kaybın ardından Sultan Murad, derin bir yasla Bursa’ya çekilir ve tahta genç, tecrübesiz görülen oğlu Şehzade Mehmed geçer. Henüz çocuk yaşta sultan olan Mehmed, ilk büyük sınavını Bizans’a sığınan ve taht üzerinde hak iddia eden Orhan’a karşı verir.

Dizide, genç sultanın sadece düşmanlarıyla değil, aynı zamanda kendi çevresindeki inançsızlıkla da mücadele ettiği görülür. Mehmed’in aklında ise büyük bir ideal vardır: Konstantiniyye’yi fethetmek. Bu büyük hayalini vezirleriyle paylaşsa da özellikle Çandarlı Halil Paşa’nın başını çektiği bazı devlet adamları, bu hedefin gerçekçi olmadığını düşünür. Ancak Mehmed kararlıdır; genç yaşına rağmen cesur adımlarla ilerler ve bir gün sadece bir şehzade değil, tarihe adını altın harflerle yazdıracak bir fatih olacağını herkese göstermek ister.

Mehmed: Fetihler Sultanı Oyuncuları

Mehmed: Fetihler Sultanı Oyuncuları

Serkan Çayoğlu – Sultan Mehmed

Selim Bayraktar – Çandarlı Halil Paşa

Fikret Kuşkan – Notaras

Tuba Ünsal – Mara Hatun

Seçkin Özdemir – Konstantinos

Teoman Kumbaracıbaşı – Sultan Murad

Emine Ün – Halime Hatun

Kenan Çoban – Malkoçoğlu Bali Bey

Açelya Akkoyun – Hüma Hatun

Volkan Keskin – Demetrios

Esila Umut – Eleni

Bülent Alkış – Şehabeddin Paşa

Ayşegül Günay – Helena Dragas

Ertuğrul Postoğlu – İshak Paşa

Sinan Albayrak – Zağanos Paşa

Ali Nuri Türkoğlu – Şehzade Orhan

Kaan Yalçın – Malkoçoğlu Hamza Bey

Recep Çavdar – Saruca Paşa

Ali Sinan Demir – Kurtçu Doğan

Cebrail Esen – Reyhan Ağa

Tolga Akkaya – Saltuk

Mehmed: Fetihler Sultanı Bölümler ve Sezonlar

Mehmed: Fetihler Sultanı Bölümler ve Sezonlar

​'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisi, şu anda 2. sezonunda ve toplamda 42 bölümü yayınlandı.

Mehmed: Fetihler Sultanı Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Mehmed: Fetihler Sultanı Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

​'Mehmed: Fetihler Sultanı' yeni bölümleri her Salı akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı İzlenme Oranları ve Reytingler

Mehmed: Fetihler Sultanı İzlenme Oranları ve Reytingler

15 Nisan 2025 tarihli reyting sonuçlarına göre dizi, Total kategorisinde 5,08 reyting puanıyla günü ikinci sırada tamamladı. AB grubunda 6,13, ABC1 grubunda ise 6,15 reyting puanı elde ederek her iki kategoride de yine ikinci sıraya yerleşti.

Bu istatistiklere göre Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin özellikle eğitim ve şehirli kesimi temsil eden AB ve ABC1 hedef gruplarında yüksek ilgi gördüğünü söyleyebiliriz.

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Mehmed: Fetihler Sultanı Eleştiri ve Ödüller

Mehmed: Fetihler Sultanı Eleştiri ve Ödüller

'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisi, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden karışık yorumlar almıştır. Bazı izleyiciler, dizinin tarihi doğruluk ve prodüksiyon kalitesi konusunda eleştirilerde bulunmuşlardır. Dizi, 2024 yılında Anadolu Medya Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Dizisi' ödülünü kazanmıştır.

Mehmed: Fetihler Sultanı Son Haberler

Mehmed: Fetihler Sultanı Son Haberler

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, 15 Nisan 2025 tarihinde yayınlanan 42. bölümüyle büyük bir dönüm noktasına ulaştı. Osmanlı ordusunun Konstantiniyye surlarını aşarak zaferin eşiğine gelmesiyle birlikte, Sultan Mehmed ve askerlerini bekleyen tuzağa düşürülme ve sürpriz gelişmeler izleyiciyi ekrana kilitledi. Bu heyecan verici bölüm, dizinin 'Türk’ün devri başlıyor' temasıyla, izleyicilere tarihi bir anı ölümsüzleştiren bir anlatı sundu.

Mehmed: Fetihler Sultanı Benzeri Diziler

Mehmed: Fetihler Sultanı Benzeri Diziler

Diriliş: Ertuğrul

Kuruluş: Osman

Payitaht: Abdülhamid

Muhteşem Yüzyıl

Vatanım Sensin

Kurt Seyit ve Şura

Uyanış Büyük Selçuklu

Mehmetçik Kûtulamâre

Fiilinta

Elveda Rumeli

Kalbimin Sultanı

Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisi Nerede Çekiliyor?

Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisi Nerede Çekiliyor?

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin çekimleri, Türkiye ve yurt dışında büyük bir prodüksiyon süreciyle gerçekleştirildi. Yurt dışında, İran'daki Nour Cinema City Platosu'nda yapılan çekimler, daha önce Majid Majidi'nin Hz. Muhammed filminde de kullanılmıştı. Bu plato, dizinin ihtiyaçlarına özel olarak yeniden tasarlandı. Türkiye'de ise İstanbul'da kurulan özel bir plato sayesinde dönemin tarihi atmosferi ve detayları başarıyla yansıtılmaya çalışıldı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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