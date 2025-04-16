Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisinin Konusu Nedir? Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, Osmanlı tahtında taşları yerinden oynatan dramatik bir olayla başlıyor: Şehzade Alaaddin’in ani ölümü. Bu büyük kaybın ardından Sultan Murad, derin bir yasla Bursa’ya çekilir ve tahta genç, tecrübesiz görülen oğlu Şehzade Mehmed geçer. Henüz çocuk yaşta sultan olan Mehmed, ilk büyük sınavını Bizans’a sığınan ve taht üzerinde hak iddia eden Orhan’a karşı verir.

Dizide, genç sultanın sadece düşmanlarıyla değil, aynı zamanda kendi çevresindeki inançsızlıkla da mücadele ettiği görülür. Mehmed’in aklında ise büyük bir ideal vardır: Konstantiniyye’yi fethetmek. Bu büyük hayalini vezirleriyle paylaşsa da özellikle Çandarlı Halil Paşa’nın başını çektiği bazı devlet adamları, bu hedefin gerçekçi olmadığını düşünür. Ancak Mehmed kararlıdır; genç yaşına rağmen cesur adımlarla ilerler ve bir gün sadece bir şehzade değil, tarihe adını altın harflerle yazdıracak bir fatih olacağını herkese göstermek ister.