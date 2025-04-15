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Kızıl Goncalar Dizisinin Konusu Nedir? Kızıl Goncalar Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Kızıl Goncalar Dizisinin Konusu Nedir? Kızıl Goncalar Dizisi Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Kızıl Goncalar
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
16.04.2025 - 00:45

Son dönemin dikkat çeken yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Hem konusu hem de karakter derinliğiyle çok konuşulan bu dizi, sosyal medya ve dizi platformlarında da sıkça gündeme geliyor. 

Peki, Kızıl Goncalar dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir, bir uyarlama mı, ilk ne zaman yayınlandı ve final tarihi ne zaman olacak? 

Tüm bu soruların yanıtlarını bu içerikte detaylı şekilde bulabilirsiniz.

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Kızıl Goncalar Dizisinin Konusu

Kızıl Goncalar Dizisinin Konusu

Kızıl Goncalar dizisi, farklı dünya görüşlerine sahip iki insanın, kaderin birleştirici gücüyle yollarının kesişmesini konu alıyor. Modern, seküler bir yaşam tarzını benimseyen doktor Levent ile muhafazakâr bir tarikatta yaşayan Meryem’in hayatı, ortak bir noktada birleşiyor: evlatları. İnanç, değer ve yaşam tarzı açısından tamamen zıt iki karakterin, çocukları için verdikleri mücadele, dizinin ana çatısını oluşturuyor.

Dizide, Özcan Deniz “Atatürkçü ve seküler” kimliğiyle dikkat çeken Levent Alkanlı karakterini canlandırırken; uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Özgü Namal ise, geleneksel ve inançlı bir hayat süren Meryem Tezel rolüyle izleyici karşısına çıkıyor. Kızıl Goncalar, toplumsal kutuplaşmaların ötesinde, anne-baba olmanın birleştirici gücünü etkileyici bir dille gözler önüne seriyor.

Kızıl Goncalar Oyuncuları

Kızıl Goncalar Oyuncuları

Kızıl Goncalar dizisinin oyuncuları arasında; Özcan Deniz, Özgü Namal,Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar yer alıyor.

Kızıl Goncalar Bölümler ve Sezonlar

Kızıl Goncalar Bölümler ve Sezonlar

Kızıl Goncalar 46 bölüm sonunda 2. sezonuyla 2025 Mayıs ayında final yapıyor.

Kızıl Goncalar Dizisi Uyarlama mı?

Kızıl Goncalar Dizisi Uyarlama mı?

Kızıl Goncalar'ın merak uyandıran senaryosu Şükrü Necati Şahin tarafından kaleme alınırken, hikayenin gerçek hayat hikayesi olup olmadığı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Hikayenin uyarlama veya gerçek hikayeden alıntı olmadığı, özgün bir senaryo olduğu konuşuluyor. 

Özcan Deniz'in hayat verdiği Levent karakterinin babasının 28 Şubat döneminde aktif olarak görev yaptığına değiniliyor. Dolayısıyla dizide dönemin sorunlarının sıklıkla gündeme gelebileceği düşünülüyor.

Kızıl Goncalar Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Kızıl Goncalar Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Her Pazartesi saat 20.00'de NOW TV'de yayınlanan dizi aynı zamanda dijital plaftorm Disney+ üzerinden de izlenebilir.

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Kızıl Goncalar İzlenme Oranları ve Reytingler

Kızıl Goncalar İzlenme Oranları ve Reytingler

Kızıl Goncalar, özellikle ilk haftalarda yüksek reyting oranları elde etti. AB grubunda 9,64 reyting ve 24,47 izlenme payı (share), ABC1 20+ grubunda ise 9,41 reyting ve 20,83 share ile günün en çok izlenen dizisi oldu. Bu başarılı açılış, dizinin geniş bir izleyici kitlesine ulaştığını gösterdi.

Zamanla artan dizi rekabeti ve alternatif yapımların yükselişiyle birlikte Kızıl Goncalar izlenme oranları düşüşe geçti. 14 Nisan 2025 tarihinde yayınlanan 44. bölümde, Total reyting grubunda yalnızca 3,02 reyting alarak 9. sıraya geriledi. Aynı gün yayınlanan Uzak Şehir dizisi, reytinglerde liderliği ele geçirerek Kızıl Goncalar'ın sıralamasını etkiledi.

Kızıl Goncalar Eleştiri ve Ödüller

Kızıl Goncalar Eleştiri ve Ödüller

Kızıl Goncalar dizisi, yayınlandığı günden itibaren hem övgü hem de eleştiri aldı. Özellikle dizinin tarikat ve cemaat yapıları üzerine kurulu senaryosu nedeniyle dizideki bazı sahneler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından sansüre uğradı. 

Kızıl Goncalar dizisi, eleştirilere rağmen birçok prestijli ödül kazanarak başarısını kanıtladı:​

50. Altın Kelebek Ödülleri (2024):

En İyi Erkek Oyuncu: Mert Yazıcıoğlu

En İyi Senarist: Şükrü Necati Şahin

En İyi Yönetmen: Ömür Atay 

Kristal Marmara Ödülleri:

Yılın En İyi Dizisi: Kızıl Goncalar

Yılın En İyi Erkek Oyuncusu: Mert Yazıcıoğlu ​

Altın61 Ödülleri:

Yılın En İyi Erkek Oyuncusu: Mert Yazıcıoğlu

Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu: Erkan Avcı

Yılın Yıldızı Parlayan Kadın Oyuncusu: Mina Demirtaş ​

YTÜ 23. Yılın Yıldızları Ödülleri:

Yılın En Beğenilen Erkek Oyuncusu: Mert Yazıcıoğlu

Kızıl Goncalar Son Haberler

Kızıl Goncalar Son Haberler

Kızıl Goncalar ile ilgili en son final haberinin yanı sıra son 2 bölümde eski oyuncuların diziye döneceği haberleri yapıldı.

Kızıl Goncalar Benzeri Diziler

Kızıl Goncalar Benzeri Diziler

Kızıl Goncalar dizisi, toplumsal farklılıklar, inanç çatışmaları, aile ilişkileri ve bireysel özgürlükler gibi derin temaları işleyerek dikkat çeken yapımlar arasında yer aldı. Bu tarz konulara ilgi duyan izleyiciler için benzer temalara sahip diziler de oldukça ilgi çekici olabilir. İşte Kızıl Goncalar dizisine benzeyen diziler listesi:

1. Masumlar Apartmanı

2. Bir Başkadır

3. Kızılcık Şerbeti

4. Alev Alev

5. Ömer

Kızıl Goncalar Dizisi Nerede Çekiliyor?

Kızıl Goncalar Dizisi Nerede Çekiliyor?

NOW TV ekranlarının iddialı yapımı Kızıl Goncalar dizisinin çekimlerinin İstanbul'da gerçekleştirildiği biliniyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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