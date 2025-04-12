Kızılcık Şerbeti'nde Sibel Taşçıoğlu'nun Oynadığı Pembe'nin Ölümü İzleyicileri İsyan Ettirdi!
Kızılcık Şerbeti dizisinin kemik kadrosundan başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu diziye veda etti. Taşçıoğlu'nun oynadığı Pembe karakteri geçtiğimiz gün yayınlanan son bölümde öldü. Pembe'nin vefatı izleyicileri gözyaşlarına boğdu. O anlarda sosyal medya adeta yıkıldı. Kızılcık Şerbeti kısa sürede X, eski adıyla Twitter'da TT oldu. İşte Pembe'nin ölümüne sosyal medyadan gelen izleyici yorumları...
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Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'ndeki son sahnesi uzunca bir süre akıllardan çıkmayacak.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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