onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nde Sibel Taşçıoğlu'nun Oynadığı Pembe'nin Ölümü İzleyicileri İsyan Ettirdi!

Kızılcık Şerbeti'nde Sibel Taşçıoğlu'nun Oynadığı Pembe'nin Ölümü İzleyicileri İsyan Ettirdi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
12.04.2025 - 08:37

Kızılcık Şerbeti dizisinin kemik kadrosundan başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu diziye veda etti. Taşçıoğlu'nun oynadığı Pembe karakteri geçtiğimiz gün yayınlanan son bölümde öldü. Pembe'nin vefatı izleyicileri gözyaşlarına boğdu. O anlarda sosyal medya adeta yıkıldı. Kızılcık Şerbeti kısa sürede X, eski adıyla Twitter'da TT oldu. İşte Pembe'nin ölümüne sosyal medyadan gelen izleyici yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'ndeki son sahnesi uzunca bir süre akıllardan çıkmayacak.

Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'ndeki son sahnesi uzunca bir süre akıllardan çıkmayacak.

3 sezondur severek izlenen Show TV'nin reytingleri altüst eden dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakteri ayrıldı. Taşçıoğlu'nun hayat verdiği efsanevi karakter Pembe'nin ölümü Kızılcık Şerbeti'nde adeta bir dönüm noktasıydı. Geçtiğimiz hafta Pembe'nin öleceği ve başarılı oyuncu Taşçıoğlu'nun diziden ayrılacağı haberini alınca çok üzülmüştük. Hatta bazılarımız diziyi izlemeyiz artık, diye tepki bile göstermişti.

Pembe dizinin en önemli karakterlerinden biriydi ve oldukça üzücü bir biçimde vefat etti. Kocası Abdullah'ın yasak aşk yaşadığı Işıl, Pembe'yi zehirledi. Hem de doğum gününde!

Pembe'ye hazırlanan doğum günü partisinde pastasına zehir koydular. Gözleri kararıp düşen Pinko'muz bir daha yerinden kalkamadı. O anlarda ailesi perperişan oldu. O beğenmediği kızı Nursema annesi için ortalığı yıktı. Ah Pembe ah...

Neyse diyeceğimiz o ki dün akşam Kızılcık Şerbeti'nde adeta oyunculuk resitali vardı. Bu yüzden Pembe'nin ölümü seyirciye çok iyi geçmiş olacak ki olay kısa sürede X, eski adıyla Twitter'da TT oldu.

Kullanıcılardan Pembe'nin ölümüne isyan mesajları geldi.👇🏻

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
2
2
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın