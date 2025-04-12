Kızılcık Şerbeti'nde Sibel Taşçıoğlu'nun Oynadığı Pembe'nin Ölümü İzleyicileri İsyan Ettirdi!

3 sezondur severek izlenen Show TV'nin reytingleri altüst eden dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakteri ayrıldı. Taşçıoğlu'nun hayat verdiği efsanevi karakter Pembe'nin ölümü Kızılcık Şerbeti'nde adeta bir dönüm noktasıydı. Geçtiğimiz hafta Pembe'nin öleceği ve başarılı oyuncu Taşçıoğlu'nun diziden ayrılacağı haberini alınca çok üzülmüştük. Hatta bazılarımız diziyi izlemeyiz artık, diye tepki bile göstermişti.

Pembe dizinin en önemli karakterlerinden biriydi ve oldukça üzücü bir biçimde vefat etti. Kocası Abdullah'ın yasak aşk yaşadığı Işıl, Pembe'yi zehirledi. Hem de doğum gününde!

Pembe'ye hazırlanan doğum günü partisinde pastasına zehir koydular. Gözleri kararıp düşen Pinko'muz bir daha yerinden kalkamadı. O anlarda ailesi perperişan oldu. O beğenmediği kızı Nursema annesi için ortalığı yıktı. Ah Pembe ah...

Neyse diyeceğimiz o ki dün akşam Kızılcık Şerbeti'nde adeta oyunculuk resitali vardı. Bu yüzden Pembe'nin ölümü seyirciye çok iyi geçmiş olacak ki olay kısa sürede X, eski adıyla Twitter'da TT oldu.