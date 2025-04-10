Hayranlarını Yıkacak Haber: Bahar'ın Gerçek Hikayesine Göre Evren'le Bahar Barışacak mı?

​Show TV'nin sevilen dizisi 'Bahar'ın son bölümünde Bahar ve Evren'in yolları ayrıldı. Bahar, Evren'i nikah masasında bıraktı, hatırlarsanız. Bahar ve Evren kesin barışır, diyorduk ama gelecek bölümden yayınlanan sahne de hiç iç açıcı değil.

Bahar ve Evren hayranlarını üzecek yeni bir haber almaya daha hazır mısınız, bilemiyoruz ancak bu içerik biraz tadınızı kaçırabilir.