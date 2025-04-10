Hayranlarını Yıkacak Haber: Bahar'ın Gerçek Hikayesine Göre Evren'le Bahar Barışacak mı?
Kaynak: https://www.instagram.com/ezgguler/re...
Show TV'nin sevilen dizisi 'Bahar'ın son bölümünde Bahar ve Evren'in yolları ayrıldı. Bahar, Evren'i nikah masasında bıraktı, hatırlarsanız. Bahar ve Evren kesin barışır, diyorduk ama gelecek bölümden yayınlanan sahne de hiç iç açıcı değil.
Bahar ve Evren hayranlarını üzecek yeni bir haber almaya daha hazır mısınız, bilemiyoruz ancak bu içerik biraz tadınızı kaçırabilir.
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Bahar ve Evren son bölümde, itiraf edelim ki pek de telafi edilemez şekilde ayrıldı.
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Ancak üzücü haber Bahar'ın gerçek hikayesini bilenlerden geldi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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