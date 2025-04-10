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Hayranlarını Yıkacak Haber: Bahar'ın Gerçek Hikayesine Göre Evren'le Bahar Barışacak mı?

Hayranlarını Yıkacak Haber: Bahar'ın Gerçek Hikayesine Göre Evren'le Bahar Barışacak mı?

Bahar Dizi
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
10.04.2025 - 16:33

Show TV'nin sevilen dizisi 'Bahar'ın son bölümünde Bahar ve Evren'in yolları ayrıldı. Bahar, Evren'i nikah masasında bıraktı, hatırlarsanız. Bahar ve Evren kesin barışır, diyorduk ama gelecek bölümden yayınlanan sahne de hiç iç açıcı değil.

Bahar ve Evren hayranlarını üzecek yeni bir haber almaya daha hazır mısınız, bilemiyoruz ancak bu içerik biraz tadınızı kaçırabilir.

Kaynak: https://www.instagram.com/ezgguler/re...
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Bahar ve Evren son bölümde, itiraf edelim ki pek de telafi edilemez şekilde ayrıldı.

Bahar ve Evren son bölümde, itiraf edelim ki pek de telafi edilemez şekilde ayrıldı.

Bahar dizisinin son bölümünde izleyenler düğün hazırlığındaydı ki herkesi kahreden bir olay yaşandı. Bahar korkuları yüzünden evliliğe cesaret edemedi ve Evren'i nikah masasında bıraktı. Bahar ve Evren hayranları ikilinin barışmasını beklerken gelecek bölümden yayınlanan bir sahnede çiftin feci şekilde kavga ettiği görüldü. Tabii herkes ikilinin barışacağını düşünüyordu.

Ancak üzücü haber Bahar'ın gerçek hikayesini bilenlerden geldi.

Ancak üzücü haber Bahar'ın gerçek hikayesini bilenlerden geldi.

Bahar'ın gerçek hikayesinin Dr. Cha'dan alındığını biliyorsunuzdur. Şimdiye kadar Bahar'daki olayların bu Kore yapımı diziye göre ilerlediğini gördük. Bahar Timur'dan ayrıldı. Karaciğere ihtiyacı oldu. Evren'le flört etmeye başladı. Her şey uyarlandığı diziye göre ilerlerken Evren'le durumunun ne olacağını da buna göre öğrenebiliriz, diye düşündük. Öğrenmez olaydık!

Ne yazık ki Evren'le Bahar'ın hikayesi burada noktalanacak gibi görünüyor. Eğer gerçek hikayeye bağlı kalınmazsa belki bir şeyler değişebilir. Ancak DR. Cha'ya göre Bahar'la Evren tekrar barışmıyor. Bahar, tek başına iki çocuğuyla güçlü bir kadın olarak hayatına devam ediyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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