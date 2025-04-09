Boykot Çağrısı Sonrası TRT Dizisinden Çıkarılan Boran Kuzum'un Yerine Gelecek Oyuncu Belli Oldu!

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar sosyal medyaya da yansıdı. Sosyal medya üzerinden boykot çağrısı yapıldı. Ünlü isimlerden de İmamoğlu'nun tutukluluğunun ardından boykot çağrısı yapanlar oldu. Onlardan biri de Aybüke Pusat'tı.

Pusat paylaşımının ardından TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinden çıkarıldı. Ona destek veren arkadaşlarından Boran Kuzum da TRT tabii'de yayınlanacak dizisinden çıkarıldı. Birsen Altuntaş, Kuzum'un yerine gelecek oyuncuyu duyurdu.