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Boykot Çağrısı Sonrası TRT Dizisinden Çıkarılan Boran Kuzum'un Yerine Gelecek Oyuncu Belli Oldu!

Boykot Çağrısı Sonrası TRT Dizisinden Çıkarılan Boran Kuzum'un Yerine Gelecek Oyuncu Belli Oldu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
09.04.2025 - 21:25

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar sosyal medyaya da yansıdı. Sosyal medya üzerinden boykot çağrısı yapıldı. Ünlü isimlerden de İmamoğlu'nun tutukluluğunun ardından boykot çağrısı yapanlar oldu. Onlardan biri de Aybüke Pusat'tı. 

Pusat paylaşımının ardından TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinden çıkarıldı. Ona destek veren arkadaşlarından Boran Kuzum da TRT tabii'de yayınlanacak dizisinden çıkarıldı. Birsen Altuntaş, Kuzum'un yerine gelecek oyuncuyu duyurdu.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
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Boykot paylaşımları nedeniyle işinden olan oyunculardan biri de Boran Kuzum'du.

Boykot paylaşımları nedeniyle işinden olan oyunculardan biri de Boran Kuzum'du.

Kuzum, TRT’nin dijital platformu tabii’de yayınlanacak olan, Türk sinemasının öncü kadın senaristlerinden Ayşe Şasa’nın hayatını konu alan “Ayşe – Bir Ruh Macerası” dizisi ile anlaşmıştı.

Ancak oyuncu arkadaşı Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı nedeniyle TRT 1'deki dizisinden çıkarılmasına tepki göstererek Pusat'ın yanında olduğunu gösterince Kuzum da işinden oldu.

Dizide Ayşe Şasa’nın ilk eşi ve usta yönetmen Atıf Yılmaz’ı canlandırması planlanan Boran Kuzum, çekimlere sadece bir gün kala projeden çıkarıldı.

Kuzum'un diziden ayrılmasının ardından yerine gelecek oyuncu belli oldu.

Kuzum'un diziden ayrılmasının ardından yerine gelecek oyuncu belli oldu.

Yaşanan bu gelişmenin ardından dizide Atıf Yılmaz rolünü kimin üstleneceği merakla bekleniyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu önemli rol Alper Saldıran’a teslim edildi. Saldıran, sete çıkarak çekimlere başladı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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