Boykot Çağrısı Sonrası TRT Dizisinden Çıkarılan Boran Kuzum'un Yerine Gelecek Oyuncu Belli Oldu!
Boykot Çağrısı Sonrası TRT Dizisinden Çıkarılan Boran Kuzum'un Yerine Gelecek Oyuncu Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/b...
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar sosyal medyaya da yansıdı. Sosyal medya üzerinden boykot çağrısı yapıldı. Ünlü isimlerden de İmamoğlu'nun tutukluluğunun ardından boykot çağrısı yapanlar oldu. Onlardan biri de Aybüke Pusat'tı.
Pusat paylaşımının ardından TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinden çıkarıldı. Ona destek veren arkadaşlarından Boran Kuzum da TRT tabii'de yayınlanacak dizisinden çıkarıldı. Birsen Altuntaş, Kuzum'un yerine gelecek oyuncuyu duyurdu.
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Boykot paylaşımları nedeniyle işinden olan oyunculardan biri de Boran Kuzum'du.
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Kuzum'un diziden ayrılmasının ardından yerine gelecek oyuncu belli oldu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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