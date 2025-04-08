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Ayrılık Kesinleşti! Kızılcık Şerbeti Setinden Pembe’ye Duygulandıran Veda Görüntüleri İlk Kez Yayınlandı!

Ayrılık Kesinleşti! Kızılcık Şerbeti Setinden Pembe’ye Duygulandıran Veda Görüntüleri İlk Kez Yayınlandı!

Kızılcık Şerbeti
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
08.04.2025 - 17:38

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Sibel Taşçıoğlu'nun hayat verdiği Pembe karakterinin ayrılığı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Ancak konu ile ilgili çok fazla spekülasyon oluştu. Bazı kaynaklar tarafından Pembe'nin diziden gidişinin doğru olmadığı iddia edildi. Üzücü haber Birsen Altuntaş'ın paylaşımıyla netleşti. Pembe'ye Kızılcık Şerbeti setinde veda edilirken duygusal anlar yaşandı. Görüntüler ilk kez paylaşıldı. İşte o anlar...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Pembe'nin ayrılığı resmen duyuruldu.

Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Pembe'nin ayrılığı resmen duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde Birsen Altuntaş, Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden Sibel Taşçıoğlu'nun muhteşem oyunculuğuyla devleşen Pembe karakterinin ayrılığını duyurmuştu. Önce kimse inanmak istemedi. Hatta sosyal medyadan izleyenler tepki gösterdi. Daha sonra konuyla ilgili bazı spekülatif açıklamalar yapıldı. Pembe'nin diziden ayrılığının doğru olmadığı iddiaları gündemi epey meşgul etti. Ancak üzücü haber yine Altuntaş'ın paylaşımıyla kesinleşti.

Pembe için sette veda pastası kesilirken duygusal anlar yaşandı.

Pembe için sette veda pastası kesilirken duygusal anlar yaşandı.

Tüm dizi ekibi veda etkinliğinde toplandı. Yapımcı Faruk Turgut da Taşçıoğlu'na veda için etkinlikte yer aldı. Pastanın üzerinde Pembe'nin fotoğrafı yer aldı. Oyuncular Taşçıoğlu pastayı keserken duygusal anlar yaşadı.

3 sezondur kaosun dibine vurduğumuz Pinko'ya resmen veda ediyoruz. Hoşça kal Pembe!

3 sezondur kaosun dibine vurduğumuz Pinko'ya resmen veda ediyoruz. Hoşça kal Pembe!

Yapımcı Faruk Turgut, başarılı oyuncuya ayrılırken teşekkürlerini sundu.

İşte ayrılığı kesinleştiren o hüzünlü anlar...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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