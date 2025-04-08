Ayrılık Kesinleşti! Kızılcık Şerbeti Setinden Pembe’ye Duygulandıran Veda Görüntüleri İlk Kez Yayınlandı!
Ayrılık Kesinleşti! Kızılcık Şerbeti Setinden Pembe’ye Duygulandıran Veda Görüntüleri İlk Kez Yayınlandı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Sibel Taşçıoğlu'nun hayat verdiği Pembe karakterinin ayrılığı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Ancak konu ile ilgili çok fazla spekülasyon oluştu. Bazı kaynaklar tarafından Pembe'nin diziden gidişinin doğru olmadığı iddia edildi. Üzücü haber Birsen Altuntaş'ın paylaşımıyla netleşti. Pembe'ye Kızılcık Şerbeti setinde veda edilirken duygusal anlar yaşandı. Görüntüler ilk kez paylaşıldı. İşte o anlar...
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Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Pembe'nin ayrılığı resmen duyuruldu.
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Pembe için sette veda pastası kesilirken duygusal anlar yaşandı.
3 sezondur kaosun dibine vurduğumuz Pinko'ya resmen veda ediyoruz. Hoşça kal Pembe!
İşte ayrılığı kesinleştiren o hüzünlü anlar...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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