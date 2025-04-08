Ayrılık Kesinleşti! Kızılcık Şerbeti Setinden Pembe’ye Duygulandıran Veda Görüntüleri İlk Kez Yayınlandı!

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Sibel Taşçıoğlu'nun hayat verdiği Pembe karakterinin ayrılığı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Ancak konu ile ilgili çok fazla spekülasyon oluştu. Bazı kaynaklar tarafından Pembe'nin diziden gidişinin doğru olmadığı iddia edildi. Üzücü haber Birsen Altuntaş'ın paylaşımıyla netleşti. Pembe'ye Kızılcık Şerbeti setinde veda edilirken duygusal anlar yaşandı. Görüntüler ilk kez paylaşıldı. İşte o anlar...