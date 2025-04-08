Kızılcık Şerbeti'nde Pembe Diziden Ayrılınca Hikayede Neler Yarım Kalacak?

3 yıldır ekranların en çok sevilen dizisi unvanını kimselere kaptırmayan Show TV'nin dizisi Kızılcık Şerbeti'nde ağızları açık bırakan bir ayrılık haberi ile karşı karşıyayız. Günler geçti ama hala sindiremedik: Ne demek Pembe diziden gidiyor?!

Sezonlarca oynasa da bıktırmayacak türden bir oyuncu o. Dizide kötü bir karakter olmasına rağmen başarılı oyunculuğu ile her defasında ekrana kilitleyen Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılışını Birsen Altuntaş duyurdu. Altuntaş ayrılık nedeni olarak da 'Pembe'nin dizideki hikayesinin bittiğini' söyledi.

Fakat bu bizi hiç de ikna etmedi. Pembe'nin diziden ayrılmasının ardından hikayede bakın neler yarım kalabilir, tek tek sıraladık!