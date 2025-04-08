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Kızılcık Şerbeti'nde Pembe Diziden Ayrılınca Hikayede Neler Yarım Kalacak?

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe Diziden Ayrılınca Hikayede Neler Yarım Kalacak?

Kızılcık Şerbeti
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
08.04.2025 - 10:43

3 yıldır ekranların en çok sevilen dizisi unvanını kimselere kaptırmayan Show TV'nin dizisi Kızılcık Şerbeti'nde ağızları açık bırakan bir ayrılık haberi ile karşı karşıyayız. Günler geçti ama hala sindiremedik: Ne demek Pembe diziden gidiyor?! 

Sezonlarca oynasa da bıktırmayacak türden bir oyuncu o. Dizide kötü bir karakter olmasına rağmen başarılı oyunculuğu ile her defasında ekrana kilitleyen Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılışını Birsen Altuntaş duyurdu. Altuntaş ayrılık nedeni olarak da 'Pembe'nin dizideki hikayesinin bittiğini' söyledi. 

Fakat bu bizi hiç de ikna etmedi. Pembe'nin diziden ayrılmasının ardından hikayede bakın neler yarım kalabilir, tek tek sıraladık!

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Pembe Kızılcık Şerbeti'nden giderse intikam hikayesini izleyemeyeceğiz!

Pembe Kızılcık Şerbeti'nden giderse intikam hikayesini izleyemeyeceğiz!

Şu dizi 3 sezondur ekranda ve bu kadının aldatılmadığı tek bölüm yok be kardeşim! Sosyal medyadan gelen yorumlarda izleyenler Pembe'nin Abdullah'tan intikam aldığını izlemek istediklerini yazıyorlar. Biz de buradan senaristlere sesleniyoruz: Pembe'nin Abdullah'ı boşadığı günleri göremez miydik?

Hani Pembe'nin çocukluk aşkı gelecekti. Pembe'nin mutluluğunu izleyemeyecek miyiz?

Hani Pembe'nin çocukluk aşkı gelecekti. Pembe'nin mutluluğunu izleyemeyecek miyiz?

Kabul edelim ki Pembe bu dizinin kötü karakteri ve mutlu olmasını beklemek pek mantıklı olmaz. Pembe daha çok içindeki kötülük ve dilindeki beddualar yüzünden başına gelenleri çekiyor gibiydi hep. Ama artık Abdullah efendi Pembe'yi bir uçan kuşla aldatmadı (!) Bu nedenle izleyicinin talebi Pembe'ye de bir kısmet gelmesiydi. Olabilirdi, neden olmasın? Hatta sosyal medyada Pembe'ye gelecek kısmetin çocukluk aşkı olduğundan o kişiyi de Kerem Alışık'ın oynacağından bahsediliyordu.

Gençlik hikayesi yarım kaldı.

Gençlik hikayesi yarım kaldı.

Hatırlarsanız, son sezonda Pembe'nin çocukluğuna gitmiştik. Tam karakterin gözünden hayatına bakacaktık ki o sahneler bir. anda kesildi. Devam edebilirdi. Çünkü izleyici bunu merak ediyordu.

Pembe'nin ailesi diziye dahil olabilirdi.

Pembe'nin ailesi diziye dahil olabilirdi.

Pembe'nin hikayesini izlemek isteyen birçok Kızılcık Şerbeti hayranı olabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle Pembe'nin annesinin nasıl biri olduğunu, babasından gördüğü sevgiyi ya da ağabeyinin kendisine sahip çıktığını görebilirdik. Hatta ilk sezon bunun sinyalleri verilmişti. Pembe'nin ağabeylerinin olduğundan ve babasının hazı olduğundan bahsedilmişti.

Doğa veya Kıvılcım'la hikayesi üzerinde durulabilirdi.

Doğa veya Kıvılcım'la hikayesi üzerinde durulabilirdi.

Pembe karakterinin hep kötü gösterildiğinden yakınanlar gelini Doğa'yla iyi geçindiğini görmek istiyordu. Kimisi ise Kıvılcım'la dost olduğunu izlemek istiyordu. Biz demiyoruz ki Kızılcık Şerbeti'nde kelebekler uçuşsun. İlla ki iyi geçinmek zorunda değiller ama dizinin iki zıt karakteri Kıvılcım ve Pembe'yi karşı karşıya getirmeye devam edebilirdiniz.

Sensiz bir Kızılcık Şerbeti düşünemiyoruz Pinko! Ardında yarım kalmış bir hikaye bırakacaksın.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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