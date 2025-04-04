Uzak Şehir'in İstenmeyen Damadı Oyuncu Yunus Eski'den Dizi ile İlgili İtiraf!
Uzak Şehir'in İstenmeyen Damadı Oyuncu Yunus Eski'den Dizi ile İlgili İtiraf!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=5etM0...
Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’de “istenmeyen damat” Özkan’a hayat veren Yunus Eski, dizinin yakaladığı başarıdan karakterinin iç dünyasına, setin enerjisinden Ozan Akbaba’ya duyduğu hayranlığa kadar birçok konuda içten açıklamalarda bulundu. Eski'nin, Milliyet'e verdiği röportajda dizi ile ilgili itirafı dikkat çekti.
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Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’de Özkan karakterine hayat veren Yunus Eski, Beste Sarıpınar’ın Milliyet YouTube kanalına konuk oldu.
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Dizi ile ilgili itirafta bulundu: "Bu kadar tutacağını hiç beklemiyordum!"
Rol arkadaşı Ozan Akbaba’ya duyduğu hayranlık ise dikkat çekti.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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