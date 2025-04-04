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Uzak Şehir'in İstenmeyen Damadı Oyuncu Yunus Eski'den Dizi ile İlgili İtiraf!

Uzak Şehir'in İstenmeyen Damadı Oyuncu Yunus Eski'den Dizi ile İlgili İtiraf!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
04.04.2025 - 13:47

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’de “istenmeyen damat” Özkan’a hayat veren Yunus Eski, dizinin yakaladığı başarıdan karakterinin iç dünyasına, setin enerjisinden Ozan Akbaba’ya duyduğu hayranlığa kadar birçok konuda içten açıklamalarda bulundu. Eski'nin, Milliyet'e verdiği röportajda dizi ile ilgili itirafı dikkat çekti.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=5etM0...
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Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’de Özkan karakterine hayat veren Yunus Eski, Beste Sarıpınar’ın Milliyet YouTube kanalına konuk oldu.

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’de Özkan karakterine hayat veren Yunus Eski, Beste Sarıpınar’ın Milliyet YouTube kanalına konuk oldu.

Oyuncu Uzak Şehir'deki rolü ile ilgili “Özkan benden ışık yılı uzaklıkta” diye belirtti. Karakterini canlandırırken zaman zaman zorlandığını ama onu yargılamadığını da sözlerine ekledi: “Ben hiçbir zaman kendimi var etmek için çırpınan biri olmadım. Özkan ise sürekli bunun peşinde. Bu yüzden ona kızıyorum ama asla yargılamıyorum.”

Dizi ile ilgili itirafta bulundu: "Bu kadar tutacağını hiç beklemiyordum!"

Dizi ile ilgili itirafta bulundu: "Bu kadar tutacağını hiç beklemiyordum!"

Dizinin bu kadar ilgi göreceğini beklemediğini söyleyen Eski, 'Tabii ki böyle olmasını umuyorduk ama bu kadar sevileceğini hiç düşünmemiştik' diye belirtti. Seyircinin tepkilerinden memnun olduğunu söyleyen Eski, 'Bu kadar olacağını hiç tahmin etmiyordum.' dedi. Hala her geçen gün dizinin bu kadar sevilmesine ve tutulmasına şaşırdığını da itiraf etti.

Mardin’de süren çekimlerin zorluklarına da değinen başarılı oyuncu, ekip arkadaşlarıyla olan uyumun her şeye değdiğini vurguladı:“Setten çıkıp sete dönüyoruz adeta ama ekip ruhu her şeyi kolaylaştırıyor. İstanbul gibi değil ama burada birbirimizin iyiliğini gerçekten önemsiyoruz.”

Rol arkadaşı Ozan Akbaba’ya duyduğu hayranlık ise dikkat çekti.

Rol arkadaşı Ozan Akbaba’ya duyduğu hayranlık ise dikkat çekti.

Eski, “Cihan Albora” karakterine hayat veren Akbaba için şu ifadeleri kullandı: “O benim son zamanlardaki idolüm. Onunla sahnem olmasa bile sette kalıp onu izliyorum çünkü her seferinde beni şaşırtmayı başarıyor.”

Röportajın tamamını buradan izleyebilirsiniz.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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