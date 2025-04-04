Uzak Şehir'in İstenmeyen Damadı Oyuncu Yunus Eski'den Dizi ile İlgili İtiraf!

Dizinin bu kadar ilgi göreceğini beklemediğini söyleyen Eski, 'Tabii ki böyle olmasını umuyorduk ama bu kadar sevileceğini hiç düşünmemiştik' diye belirtti. Seyircinin tepkilerinden memnun olduğunu söyleyen Eski, 'Bu kadar olacağını hiç tahmin etmiyordum.' dedi. Hala her geçen gün dizinin bu kadar sevilmesine ve tutulmasına şaşırdığını da itiraf etti.

Mardin’de süren çekimlerin zorluklarına da değinen başarılı oyuncu, ekip arkadaşlarıyla olan uyumun her şeye değdiğini vurguladı:“Setten çıkıp sete dönüyoruz adeta ama ekip ruhu her şeyi kolaylaştırıyor. İstanbul gibi değil ama burada birbirimizin iyiliğini gerçekten önemsiyoruz.”