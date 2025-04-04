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Kızılcık Şerbeti'nde Pembe Apo'ya Osmanlı Tokadını Yapıştırınca Keyiften Dört Köşe Olduk!

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe Apo'ya Osmanlı Tokadını Yapıştırınca Keyiften Dört Köşe Olduk!

Kızılcık Şerbeti
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
04.04.2025 - 12:58

Kızılcık Şerbeti bu hafta yine olay olacak! Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı yine dillere destan bir fragman oldu! Ama bu sefer ne Doğa’nın dramı ne Nursema’nın gözyaşları gündemdeydi. Ana konu: Pembe'nin elinden çıkan tarihi eser niteliğindeki Osmanlı tokadı!

Işıl'la Apo'yu yakalayan Pembe bu sefer aldatılmayı kabul etmedi. Pembe'nin intikamı acı oldu. Gelin hepimizi keyiflendiren o sahneyi tekrar tekrar izleyelim!

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Pembe, Apo'ya Osmanlı arşivlerinden fırlamış gibi tokadı yapıştırdı.

Pembe, Apo'ya Osmanlı arşivlerinden fırlamış gibi tokadı yapıştırdı.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti son zamanların en iyi bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Dizinin yayınlanmasına bir gün kala efsane bir fragman geldi. Bir de ne görelim! Fragmanda Pembe, Apo'nun kendisini aldattığını öğrenince bu kez acısını fena çıkarttı. Pembe'nin Apo'ya attığı tokat ekrandan çıkıp adeta bize sıçradı.

İzlerken ekran başında dört köşe olduk!

İzlerken ekran başında dört köşe olduk!

Sonunda adaletin yerini bulduğu dizide, Pembe'nin aldatılmaya göz yummaması izleyiciyi memnun etti. Fragmandaki o sahne defalarca kez alıntılandı. X, eski adıyla Twitter üzerinden kullanıcılar yorum üstüne yorum yazdı.

İşte tekrar tekrar izlemek isteyeceğiniz o sahne:

Sosyal medyadan gelen efsanevi yorumlar...

Sosyal medyadan gelen efsanevi yorumlar...
x.com
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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