Kızılcık Şerbeti'nde Pembe Apo'ya Osmanlı Tokadını Yapıştırınca Keyiften Dört Köşe Olduk!
Kızılcık Şerbeti'nde Pembe Apo'ya Osmanlı Tokadını Yapıştırınca Keyiften Dört Köşe Olduk!
Kızılcık Şerbeti bu hafta yine olay olacak! Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı yine dillere destan bir fragman oldu! Ama bu sefer ne Doğa’nın dramı ne Nursema’nın gözyaşları gündemdeydi. Ana konu: Pembe'nin elinden çıkan tarihi eser niteliğindeki Osmanlı tokadı!
Işıl'la Apo'yu yakalayan Pembe bu sefer aldatılmayı kabul etmedi. Pembe'nin intikamı acı oldu. Gelin hepimizi keyiflendiren o sahneyi tekrar tekrar izleyelim!
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Pembe, Apo'ya Osmanlı arşivlerinden fırlamış gibi tokadı yapıştırdı.
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İzlerken ekran başında dört köşe olduk!
İşte tekrar tekrar izlemek isteyeceğiniz o sahne:
Sosyal medyadan gelen efsanevi yorumlar...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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feministler zevkten dört köşe oldu çoğul konuşmayın