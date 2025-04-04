Kızılcık Şerbeti bu hafta yine olay olacak! Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı yine dillere destan bir fragman oldu! Ama bu sefer ne Doğa’nın dramı ne Nursema’nın gözyaşları gündemdeydi. Ana konu: Pembe'nin elinden çıkan tarihi eser niteliğindeki Osmanlı tokadı!

Işıl'la Apo'yu yakalayan Pembe bu sefer aldatılmayı kabul etmedi. Pembe'nin intikamı acı oldu. Gelin hepimizi keyiflendiren o sahneyi tekrar tekrar izleyelim!