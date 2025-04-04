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Gözaltı Yetmedi, X Peşinde! Boykot Çağrısıyla Gündem Olan Cem Yiğit Üzümoğlu Sosyal Medyayı Salladı!

Gözaltı Yetmedi, X Peşinde! Boykot Çağrısıyla Gündem Olan Cem Yiğit Üzümoğlu Sosyal Medyayı Salladı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
04.04.2025 - 08:49

​Şakir Paşa Ailesi'nin başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu, sosyal medyada yapılan boykot çağrılarına destek verdiği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, Üzümoğlu adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Üzümoğlu ile birlikte alınan 11 kişiyi adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bıraktı.

Üzümoğlu ilk günden bu yana İmamoğlu'na desteğini açıklarken serbest kaldıktan sonra yaptığı 'Susmayacağız, adalet arayacağız' açıklaması ile de gündem oldu. Sözleriyle sosyal medyayı büyük gaza getiren Üzümoğlu bu defa da X, eski adıyla Twitter'ı peşine taktı. Kullanıcılar Üzümoğlu'na hayranlıklarını oldukça yaratıcı paylaşımlarla dile getirdiler.

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Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, sosyal medyada yaptığı boykot çağrısının ardından gözaltına alındı. Bu gelişme, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, sosyal medyada yaptığı boykot çağrısının ardından gözaltına alındı. Bu gelişme, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Soruşturma çerçevesinde toplam 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve Üzümoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 kişi emniyete götürüldü. Gözaltına alınanlar arasında farklı meslek gruplarından isimler de bulunurken, beş kişinin ise hala arandığı belirtildi.

Üzümoğlu ve diğer gözaltına alınan isimler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, yurtdışına çıkış yasağı koyarak 11 kişiyi serbest bıraktı.

Üzümoğlu'na hem sosyal medyadan hem de diğer oyunculardan destek sesleri yükseldi.

Üzümoğlu'na hem sosyal medyadan hem de diğer oyunculardan destek sesleri yükseldi.

Bu süreçte, Oyuncular Sendikası, Üzümoğlu'na destek vermek amacıyla adliye önüne giderek açıklamada bulundu. Sendika, “Soruşturmanın detaylarını öğrenmeye çalışıyoruz. Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir” ifadeleriyle oyuncuya destek verdi.

Serbest bırakıldıktan sonra açıklama yapan Üzümoğlu, “Anayasal haklarımızı hatırlatmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yok. Mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Gözaltı süreci ve sonrasında yaşanan gelişmeler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Gözaltı süreci ve sonrasında yaşanan gelişmeler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

X (Twitter)’de pek çok kullanıcı Üzümoğlu'na destek mesajları paylaşırken, oyuncu kısa sürede platformda en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.

Kullanıcılardan Üzümoğlu'nun açıklamalarına ayrı...

Kullanıcılardan Üzümoğlu'nun açıklamalarına ayrı...
twitter.com

...Yakışıklılığına ayrı düşüldü!

...Yakışıklılığına ayrı düşüldü!
twitter.com
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Üzümoğlu, hayranlarının yeni Kıvanç Tatlıtuğ'u oldu.

Üzümoğlu, hayranlarının yeni Kıvanç Tatlıtuğ'u oldu.
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"Dünyanın en yakışıklı erkeği" ve...

"Dünyanın en yakışıklı erkeği" ve...
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An itibarıyla "en karizmatiği" seçildi!

An itibarıyla "en karizmatiği" seçildi!
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İşte kullanıcılardan gelen efsane yorumlar...

İşte kullanıcılardan gelen efsane yorumlar...
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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