​Şakir Paşa Ailesi'nin başrol oyuncusu Cem Yiğit Üzümoğlu, sosyal medyada yapılan boykot çağrılarına destek verdiği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, Üzümoğlu adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Üzümoğlu ile birlikte alınan 11 kişiyi adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bıraktı.

Üzümoğlu ilk günden bu yana İmamoğlu'na desteğini açıklarken serbest kaldıktan sonra yaptığı 'Susmayacağız, adalet arayacağız' açıklaması ile de gündem oldu. Sözleriyle sosyal medyayı büyük gaza getiren Üzümoğlu bu defa da X, eski adıyla Twitter'ı peşine taktı. Kullanıcılar Üzümoğlu'na hayranlıklarını oldukça yaratıcı paylaşımlarla dile getirdiler.