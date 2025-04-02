Boykot Çağrısı Yaptığı için Murat Daltaban'ın TRT Dizisinden Çıkarıldığı İddia Edilmişti, Nedeni Belli Oldu!
Boykot Çağrısı Yaptığı için Murat Daltaban'ın TRT Dizisinden Çıkarıldığı İddia Edilmişti, Nedeni Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
Aybüke Pusat ve Boran Kuzum'un sosyal medya hesabından boykot çağrısı yaptığı için rol aldıkları TRT dizilerinden kovulmaları gündemdeydi. Boykot paylaşımı nedeniyle TRT'de çalıştığı diziden ayrıldığı iddia edilen bir diğer isim de Murat Daltaban'dı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Daltaban'ın ayrılığı netleşti, sebebi belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Murat Daltaban'ın "Bir Zamanlar İstanbul" dizisine veda edeceği kesinleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daltaban ile ilgili gündemle ilgili boykot çağrısı yaptığı için diziden atıldığı iddiası gündeme gelmişti. Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu iddia yanlış.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın