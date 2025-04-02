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Boykot Çağrısı Yaptığı için Murat Daltaban'ın TRT Dizisinden Çıkarıldığı İddia Edilmişti, Nedeni Belli Oldu!

Boykot Çağrısı Yaptığı için Murat Daltaban'ın TRT Dizisinden Çıkarıldığı İddia Edilmişti, Nedeni Belli Oldu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
02.04.2025 - 23:19

Aybüke Pusat ve Boran Kuzum'un sosyal medya hesabından boykot çağrısı yaptığı için rol aldıkları TRT dizilerinden kovulmaları gündemdeydi. Boykot paylaşımı nedeniyle TRT'de çalıştığı diziden ayrıldığı iddia edilen bir diğer isim de Murat Daltaban'dı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Daltaban'ın ayrılığı netleşti, sebebi belli oldu.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
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Murat Daltaban'ın "Bir Zamanlar İstanbul" dizisine veda edeceği kesinleşti.

Murat Daltaban'ın "Bir Zamanlar İstanbul" dizisine veda edeceği kesinleşti.

TRT1’in cuma akşamları ekrana gelen “Bir Zamanlar İstanbul” dizisinde Kenan karakterine hayat veren Murat Daltaban, bu hafta yayınlanacak bölümle birlikte diziye veda ediyor. 

Dizi geçtiğimiz hafta bayram nedeniyle yayınlanmamıştı. Yeni bölümde, Kenan karakterinin vurularak hikayeden ayrılması izleyiciler arasında çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

Daltaban ile ilgili gündemle ilgili boykot çağrısı yaptığı için diziden atıldığı iddiası gündeme gelmişti. Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu iddia yanlış.

Daltaban ile ilgili gündemle ilgili boykot çağrısı yaptığı için diziden atıldığı iddiası gündeme gelmişti. Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu iddia yanlış.

Daltaban, daha önce Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası yaşanan protestolara sosyal medya paylaşımlarıyla destek vermişti. Bu sebeple ifadeye çağrılabileceği iddiaları gündeme gelse de yapım şirketi, oyuncunun diziden ayrılışının bu olaylarla bağlantılı olmadığını belirtti. 

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Daltaban’ın vedası yaklaşık on gün önce planlandı ve senaryodaki değişiklikler nedeniyle karakterin hikayesi sona erdi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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