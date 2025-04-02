Aybüke Pusat ve Boran Kuzum'un sosyal medya hesabından boykot çağrısı yaptığı için rol aldıkları TRT dizilerinden kovulmaları gündemdeydi. Boykot paylaşımı nedeniyle TRT'de çalıştığı diziden ayrıldığı iddia edilen bir diğer isim de Murat Daltaban'dı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Daltaban'ın ayrılığı netleşti, sebebi belli oldu.