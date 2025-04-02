TRT Dizisi Bir Zamanlar İstanbul'un Resmi Hesabı Boykot Çağrısı Yapan Murat Daltaban'ı Takipten Çıktı
TRT Dizisi Bir Zamanlar İstanbul'un Resmi Hesabı Boykot Çağrısı Yapan Murat Daltaban'ı Takipten Çıktı
TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde Neslihan karakterine hayat veren Aybüke Pusat, 2 Nisan tüketim boykotu için çağrı yapmasının ardından kadro dışı bırakıldı. Benzer şekilde dün Instagram hesabından paylaşım yapan bir diğer TRT oyuncusu da Bir Zamanlar İstanbul dizisinde rol alan Murat Daltaban'dı.
Dizinin resmi hesabı Murat Daltaban'ı takipten çıkardı.
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Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, boykot çağrısının ardından Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı.
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Ünlü oyuncu Murat Daltaban da dün boykot çağrısında bulunan isimler arasındaydı.
Dizinin resmi Instagram hesabı ünlü oyuncuyu takipten çıktı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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