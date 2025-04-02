Set Çalışanı TV Kanalları Üzerinden Boykot Girişiminin İşe Yarayıp Yaramadığını Açıkladı!
Set Çalışanı TV Kanalları Üzerinden Boykot Girişiminin İşe Yarayıp Yaramadığını Açıkladı!
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot çağrısında bulundu. Pek çok TV kanalının da yer aldığı listenin ardından TV kanalları üzerinden boykot girişiminin işe yarayıp yaramayacağı merak edildi. Set çalışanı Yener Yalçın'a sorulan soruda Yalçın önce konuyu reytingler üzerinden ele alarak girişimin başarısız olacağını belirtti. Ancak bir takipçisinin uyarısıyla bu durumun yanlış olduğunu belirterek, TV üzerinden boykot girişiminin başarılı sonuç doğuracağını dile getirdi.
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan sürecin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle CHP harekete geçti.
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Set çalışanı Yener Yalçın'a TV kanallarına boykotun işe yarayıp yaramadığı soruldu. Yalçın, durumu önce reyting üzerinden değerlendirdi.
Daha sonra bir takipçisinin uyarısıyla durumu reklam gelirleri açısından değerlendirdi. TV kanallarına boykot girişiminin başarılı olduğunu belirtti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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