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Senaristi Aybüke Pusat'a Destek Vermişti: TRT Genel Müdürü, Mevlana Dizisini Tabii Kütüphanesinden Kaldırdı!

Senaristi Aybüke Pusat'a Destek Vermişti: TRT Genel Müdürü, Mevlana Dizisini Tabii Kütüphanesinden Kaldırdı!

TRT
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.04.2025 - 10:17

TRT 1'in Teşkilat dizisinde Neslihan karakterine hayat veren Aybüke Pusat, 2 Nisan'da ülke çapında gerçekleşecek tüketim boykotu için çağrıda bulunmuştu. Onlarca ünlünün katıldığı bu çağrının ardından gazeteci Cem Küçük, Aybüke Pusat'ı hedef göstererek Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılması için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'ya seslenmişti.

Bu yaşananların ardından Mevlana Celaleddin-i Rumi dizisinin senaristi Ali Aydın, Aybüke Pusat'a destek çıkmıştı. Bu gelişmenin ardından TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, X hesabından 'şahıs' diyerek Ali Aydın'a seslendi.

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Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, Instagram hesabı üzerinden 2 Nisan tüketim boykotu için çağrıda bulundu.

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, Instagram hesabı üzerinden 2 Nisan tüketim boykotu için çağrıda bulundu.

Pek çok ünlü isimden yalnızca biri olan Aybüke Pusat, boykot çağrısının ardından gazeteci Cem Küçük'ün radarına takıldı. Teşkilat dizisinde Neslihan karakterine hayat veren Pusat'ı TRT Genel Müdürü'ne bildiren Cem Küçük, ünlü oyuncunun diziden çıkarılmasını istedi.

Detaylar:

Bu gelişmenin ardından ünlü oyuncuya destek yağdı. Mevlana Celaleddin-i Rumi dizisinin senaristi Ali Aydın da destekleyenler arasındaydı.

Bu gelişmenin ardından ünlü oyuncuya destek yağdı. Mevlana Celaleddin-i Rumi dizisinin senaristi Ali Aydın da destekleyenler arasındaydı.

Instagram hesabı üzerinden desteğini açıklayan Aydın'Şayet Teşkilat dizisindeki oyuncunun demokratik hakkını görmezden gelip, kimi kiralıların tehdidiyle işinden ederseniz Tabii'nin en çok izlenen işlerinden birini de kütüphanenizden kaldırmak zorunda kalırsınız. Hatırlatmış olayım.' dedi.

Detaylar:

Bu desteğin hemen ardından TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, X hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Bu desteğin hemen ardından TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, X hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

'Bu şahsın TRT ile hiçbir kurumsal bağı yoktur' diyen Sobacı, 'Ancak, ülkemizin ekonomisini hedef alarak boykot çağrılarına alet olanlara da tehditle herkesi baskı altına alacağını sanan bu zehirli dile de TRT geçit vermemiştir; vermeyecektir.' ifadelerini kullanarak Rumi dizisinin Tabii platformundan kaldırıldığını belirtti.

Bunun üzerine senarist Ali Aydın, Instagram hesabı üzerinden pek çok mesaj yayınlayarak Zahid Sobacı'ya yanıt verdi.

Bunun üzerine senarist Ali Aydın, Instagram hesabı üzerinden pek çok mesaj yayınlayarak Zahid Sobacı'ya yanıt verdi.

'Zahit Bey Rumi isimli diziyi Tabii'nin kütüphanesinden kaldırdığınızı göğsünüzü gere gere belirtmişsiniz. Ve adımı anmamak gibi bir tercihte bulunarak bana kriminalize etmek amacıyla 'şahıs' demişsiniz. Zat-ı şahanelerinizin profesör titrine mi yanayım, TRT gibi bir kuruma yönetici olabilme talihsizliğinize mi? Ben Rumi'yi sizden önce yazmaya başladım. Dolayısıyla sizin döneminizin projesi değildi. Bu sebeple hep görmezden geldiniz çünkü ne yapsanız proje anlamında çuvallıyor. Vizyonsuzluğunuzu bu kadar aşikar kıldığınız için size teşekkür ederim. Nefret tohumları ekmekteki maharetinizi ise size bırakıyorum.'

Senarist Ali Aydın, bu mesajın ardından da CV'sini ekledi.

Senarist Ali Aydın, bu mesajın ardından da CV'sini ekledi.
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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