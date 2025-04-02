Senaristi Aybüke Pusat'a Destek Vermişti: TRT Genel Müdürü, Mevlana Dizisini Tabii Kütüphanesinden Kaldırdı!
Senaristi Aybüke Pusat'a Destek Vermişti: TRT Genel Müdürü, Mevlana Dizisini Tabii Kütüphanesinden Kaldırdı!
TRT 1'in Teşkilat dizisinde Neslihan karakterine hayat veren Aybüke Pusat, 2 Nisan'da ülke çapında gerçekleşecek tüketim boykotu için çağrıda bulunmuştu. Onlarca ünlünün katıldığı bu çağrının ardından gazeteci Cem Küçük, Aybüke Pusat'ı hedef göstererek Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılması için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'ya seslenmişti.
Bu yaşananların ardından Mevlana Celaleddin-i Rumi dizisinin senaristi Ali Aydın, Aybüke Pusat'a destek çıkmıştı. Bu gelişmenin ardından TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, X hesabından 'şahıs' diyerek Ali Aydın'a seslendi.
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Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, Instagram hesabı üzerinden 2 Nisan tüketim boykotu için çağrıda bulundu.
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Bu gelişmenin ardından ünlü oyuncuya destek yağdı. Mevlana Celaleddin-i Rumi dizisinin senaristi Ali Aydın da destekleyenler arasındaydı.
Bu desteğin hemen ardından TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, X hesabı üzerinden paylaşım yaptı.
Bunun üzerine senarist Ali Aydın, Instagram hesabı üzerinden pek çok mesaj yayınlayarak Zahid Sobacı'ya yanıt verdi.
Senarist Ali Aydın, bu mesajın ardından da CV'sini ekledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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