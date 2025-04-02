Senaristi Aybüke Pusat'a Destek Vermişti: TRT Genel Müdürü, Mevlana Dizisini Tabii Kütüphanesinden Kaldırdı!

'Zahit Bey Rumi isimli diziyi Tabii'nin kütüphanesinden kaldırdığınızı göğsünüzü gere gere belirtmişsiniz. Ve adımı anmamak gibi bir tercihte bulunarak bana kriminalize etmek amacıyla 'şahıs' demişsiniz. Zat-ı şahanelerinizin profesör titrine mi yanayım, TRT gibi bir kuruma yönetici olabilme talihsizliğinize mi? Ben Rumi'yi sizden önce yazmaya başladım. Dolayısıyla sizin döneminizin projesi değildi. Bu sebeple hep görmezden geldiniz çünkü ne yapsanız proje anlamında çuvallıyor. Vizyonsuzluğunuzu bu kadar aşikar kıldığınız için size teşekkür ederim. Nefret tohumları ekmekteki maharetinizi ise size bırakıyorum.'