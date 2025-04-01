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2024 Yılında Yurt Dışına Satılan Yerli Dizi ve Filmlerden Elde Edilen Kazanç Belli Oldu!

2024 Yılında Yurt Dışına Satılan Yerli Dizi ve Filmlerden Elde Edilen Kazanç Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.04.2025 - 10:44

Dünya çapında beğeniyle izlenen Türk dizilerinin neredeyse tamamı yurt dışına satılıyor. Büyük bir kazanç sağlanan dizi ve film ihracatında 2024 yılının rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçtiğimiz yıl dizi ve film sektöründe 602 milyon dolar ihracat seviyesine ulaşıldı.

Kaynak: DHA-Kübra Sonkaya

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Dünyanın en sevilen yapımlarından olan Türk dizileri ve filmlerinden geçtiğimiz yıl elde edilen kazanç belli oldu.

Dünyanın en sevilen yapımlarından olan Türk dizileri ve filmlerinden geçtiğimiz yıl elde edilen kazanç belli oldu.

TÜİK verilerine göre, 2024'te dizi ve film sektöründe 602 milyon dolar seviyesinde ihracata ulaşıldı. Ticaret Bakanlığı, dizi ve film sektörüne geçtiğimiz yıl önemli kısmı yurt dışı etkinlik katılım, reklam, tanıtım, pazarlama, dublaj ve alt yazı desteklerini kapsayan 47 milyon liradan fazla destek ödemesi yaptı.

Türkiye'den ihraç edilen binlerce yapım, 150'yi aşkın ülkede televizyon ve dijital yayıncılık platformları kanalıyla, 800 milyondan fazla tekil seyirciyle buluştu.

Türkiye'den ihraç edilen binlerce yapım, 150'yi aşkın ülkede televizyon ve dijital yayıncılık platformları kanalıyla, 800 milyondan fazla tekil seyirciyle buluştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, '2025 yılında ABD, Brezilya, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland, Endonezya ve Malezya'nın aralarında yer aldığı ve rekabetin yüksek olduğu pazarlarda dizi film, sinema filmi ve animasyon türündeki yapımlar açısından satışlar sürüyor. Dizi/film sektörü ihracatının yoğun olarak gerçekleştiği bazı Latin Amerika ülkeleri ile özellikle MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) ülkelerinde, yapımların korsan yayıncılık ile yayımlanmasıyla mücadele edilirken, ticaret müşavirliklerimiz kanalıyla bu yayınların kaldırılması sağlanmaktadır. 2025 yılında tanıtım ve lansman etkinlikleri gerçekleştirilen yapımların ise reklam, tanıtım ve pazarlama destek unsuru bazında ön onay marifetiyle desteklenmesi planlanmaktadır' denildi.

"İlk 5'teki yerimizi koruyacağız."

"İlk 5'teki yerimizi koruyacağız."

'2024 yılında 5448 sayılı Karar kapsamındaki destek mevzuatımızın daha etkin kullanılabilmesini teminen, mevzuatımızda başvuru süreçlerinin sadeleştirilmesi çalışmasına gidilmiş ve akabinde destek başvurularında ve etkinlik sayısında dikkate değer bir artış gözlemlenmiştir. 2025 yılında küresel pazarda ilk 5'teki yerimizi korumayı, Bakanlığımızın Uzak Ülkeler ve İslam Ülkeleri İhracat Geliştirme Stratejilerimizin birer parçası olarak bu bölgelerdeki ülkelere sektörel ticaret heyetleri düzenlemeyi, prestijli içerik fuarlarına milli katılım ve bireysel katılım yoluyla iştirak eden firmalarımızı desteklemeyi sürdürmeyi, animasyon sektörümüz özelinde kümelenme bazlı ihracata hazırlık çalışmalarına hız vermeyi, korsan yayıncılıkla mücadele süreçlerinde sektöre destek sunmayı, ulusal ve bölgesel dijital yayıncılık mecralarında yapımlarımızın daha fazla yer almasına ivme kazandıracak çalışmalar yürütmeyi, sektörün prefinansman imkanlarını geliştirecek çalışmalar yapmayı planlıyoruz'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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