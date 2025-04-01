2024 Yılında Yurt Dışına Satılan Yerli Dizi ve Filmlerden Elde Edilen Kazanç Belli Oldu!
2024 Yılında Yurt Dışına Satılan Yerli Dizi ve Filmlerden Elde Edilen Kazanç Belli Oldu!
Dünya çapında beğeniyle izlenen Türk dizilerinin neredeyse tamamı yurt dışına satılıyor. Büyük bir kazanç sağlanan dizi ve film ihracatında 2024 yılının rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre geçtiğimiz yıl dizi ve film sektöründe 602 milyon dolar ihracat seviyesine ulaşıldı.
Kaynak: DHA-Kübra Sonkaya
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Dünyanın en sevilen yapımlarından olan Türk dizileri ve filmlerinden geçtiğimiz yıl elde edilen kazanç belli oldu.
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Türkiye'den ihraç edilen binlerce yapım, 150'yi aşkın ülkede televizyon ve dijital yayıncılık platformları kanalıyla, 800 milyondan fazla tekil seyirciyle buluştu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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