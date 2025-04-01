Oğuzhan Koç'un Çok Güzel Hareketler'de Volkan Konak'ın Taklidini Yaptığı Sahne Yeniden Gündem Oldu

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs’taki konseri sırasında fenalaştığı haberi ile herkesi korkuttu. Konak'ın sahnede yere yığıldığı anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı. İzleyenler sağlığı hakkında endişelerini belirtti.

Tedirgin eden haberin ardından ise vefatı açıklandı. 58 yaşında hayata veda eden sanatçının ölüm nedeninin kalp krizi olduğu biliniyor. Kıbrıs'taki konseri sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden sanatçının cenazesi, dün uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Bugün ise Levent Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Trabzon Maçka'da bulunan aile mezarlığında toprağa verilecek.

Konak'ın vefatının ardından birçok ünlü isim ona güzel hatırlarıyla veda etti. Bir zamanların efsane komedi-skeç programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'da oynayan Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin de, Konak'a o yıllarda yayınlanmış bir bölümden kesitle veda etti.

Oğuzhan Koç, programda Konak'ın taklidini yapmıştı. Performansıyla hem izleyenleri hem de misafir olarak o bölüme konuk olan Konak'ı güldürmeyi başarmıştı. O anlar izleyenlerde acı bir tebessüm bıraktı.