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Oğuzhan Koç'un Çok Güzel Hareketler'de Volkan Konak'ın Taklidini Yaptığı Sahne Yeniden Gündem Oldu

Oğuzhan Koç'un Çok Güzel Hareketler'de Volkan Konak'ın Taklidini Yaptığı Sahne Yeniden Gündem Oldu

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
01.04.2025 - 08:52

Geçtiğimiz gün Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın acı haberini aldık. Ünlü sanatçının vefatıyla birlikte Ramazan bayramı sevenlerine zehir oldu. Ünlü sanatçı vefatının ardından sanat camiasında yüzde tebessüm bırakan anılarıyla anıldı. Bunlardan biri de yıllar önce Çok Güzel Hareketler Bunlar da Oğuzhan Koç'un yaptığı Volkan Konak taklidi oldu. Pelin Öztekin, Konak'a o sahneyle veda etti.

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Volkan Konak'ın vefatının ardından o sahne yeniden gündem oldu, izleyenlerin hatıraları canlandı.

Volkan Konak'ın vefatının ardından o sahne yeniden gündem oldu, izleyenlerin hatıraları canlandı.

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs’taki konseri sırasında fenalaştığı haberi ile herkesi korkuttu. Konak'ın sahnede yere yığıldığı anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı. İzleyenler sağlığı hakkında endişelerini belirtti. 

Tedirgin eden haberin ardından ise vefatı açıklandı. 58 yaşında hayata veda eden sanatçının ölüm nedeninin kalp krizi olduğu biliniyor. Kıbrıs'taki konseri sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden sanatçının cenazesi, dün uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Bugün ise Levent Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Trabzon Maçka'da bulunan aile mezarlığında toprağa verilecek.

Konak'ın vefatının ardından birçok ünlü isim ona güzel hatırlarıyla veda etti. Bir zamanların efsane komedi-skeç programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'da oynayan Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin de, Konak'a o yıllarda yayınlanmış bir bölümden kesitle veda etti.

Oğuzhan Koç, programda Konak'ın taklidini yapmıştı. Performansıyla hem izleyenleri hem de misafir olarak o bölüme konuk olan Konak'ı güldürmeyi başarmıştı. O anlar izleyenlerde acı bir tebessüm bıraktı.

İşte o anlar...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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