Oğuzhan Koç'un Çok Güzel Hareketler'de Volkan Konak'ın Taklidini Yaptığı Sahne Yeniden Gündem Oldu
Oğuzhan Koç'un Çok Güzel Hareketler'de Volkan Konak'ın Taklidini Yaptığı Sahne Yeniden Gündem Oldu
Geçtiğimiz gün Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın acı haberini aldık. Ünlü sanatçının vefatıyla birlikte Ramazan bayramı sevenlerine zehir oldu. Ünlü sanatçı vefatının ardından sanat camiasında yüzde tebessüm bırakan anılarıyla anıldı. Bunlardan biri de yıllar önce Çok Güzel Hareketler Bunlar da Oğuzhan Koç'un yaptığı Volkan Konak taklidi oldu. Pelin Öztekin, Konak'a o sahneyle veda etti.
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Volkan Konak'ın vefatının ardından o sahne yeniden gündem oldu, izleyenlerin hatıraları canlandı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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