Volkan Konak'ın Vefat Etmeden Önce Sahnede Söylediği Son Sözleri

“Kuzeyin Oğlu” olarak anılan ve Aleni Aleni, Mimoza Çiçeğim, Göklerde Kartal Gibiydim gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Konak, 58 yaşında hayata veda etti.

Konser sırasında aniden rahatsızlanan sanatçı, sahnede şarkı söylerken bir anda yere yığıldı. Dakikalarca süren kalp masajına rağmen hayata döndürülemeyen Konak, acil olarak Mağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, acı haberi şu açıklamayla duyurdu:

“Bu gece aniden rahatsızlanarak 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne getirilen sanatçı Volkan Konak, yapılan tüm müdahalelere rağmen 00.42’de hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır.”