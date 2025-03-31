onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Volkan Konak'ın Vefat Etmeden Önce Sahnede Söylediği Son Sözleri

Volkan Konak'ın Vefat Etmeden Önce Sahnede Söylediği Son Sözleri

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
31.03.2025 - 08:20

Ani gelen acı haberle vefatı duyurulan ünlü sanatçı Volkan Konak'ın son sözleri ortaya çıktı. Sahneden Konak'ın seyircilerine seslendiği anları paylaşan Gazeteci Rojda Altıntaş, 'Sahnedeki son sözleri' notunu düştü. Konak, vefat etmeden önce konuşmasında “Volkan abi sivri konuşma içeri atarlar seni diyorlar. Ya bırak! Sen bilmez misin devrimciler korkmaz.” diyordu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs’taki konseri sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs’taki konseri sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

“Kuzeyin Oğlu” olarak anılan ve Aleni Aleni, Mimoza Çiçeğim, Göklerde Kartal Gibiydim gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Konak, 58 yaşında hayata veda etti.

Konser sırasında aniden rahatsızlanan sanatçı, sahnede şarkı söylerken bir anda yere yığıldı. Dakikalarca süren kalp masajına rağmen hayata döndürülemeyen Konak, acil olarak Mağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, acı haberi şu açıklamayla duyurdu:

“Bu gece aniden rahatsızlanarak 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne getirilen sanatçı Volkan Konak, yapılan tüm müdahalelere rağmen 00.42’de hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır.”

Sahnedeki o konuşması Konak'ın son konuşması oldu.

Sahnedeki o konuşması Konak'ın son konuşması oldu.

Gazeteci Rojda Altınbaş, Konak'ın vefat etmeden önce söylediği son sözleri sosyal medya hesabından paylaştı. Konak konuşmasıyla onu izlemeye gelenlerden alkış toplamıştı. Son sözlerinde “Volkan abi sivri konuşma içeri atarlar seni diyorlar. Ya bırak! Sen bilmez misin devrimciler korkmaz.” demişti.

İşte sanatçının son sözleri:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın