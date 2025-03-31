Volkan Konak'ın Vefat Etmeden Önce Sahnede Söylediği Son Sözleri
Volkan Konak'ın Vefat Etmeden Önce Sahnede Söylediği Son Sözleri
Ani gelen acı haberle vefatı duyurulan ünlü sanatçı Volkan Konak'ın son sözleri ortaya çıktı. Sahneden Konak'ın seyircilerine seslendiği anları paylaşan Gazeteci Rojda Altıntaş, 'Sahnedeki son sözleri' notunu düştü. Konak, vefat etmeden önce konuşmasında “Volkan abi sivri konuşma içeri atarlar seni diyorlar. Ya bırak! Sen bilmez misin devrimciler korkmaz.” diyordu.
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Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs’taki konseri sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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Sahnedeki o konuşması Konak'ın son konuşması oldu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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