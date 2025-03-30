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Sahnede Fenalaşarak Hastaneye Kaldırılmıştı: Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 58 Yaşında Hayatını Kaybetti!

etiket Sahnede Fenalaşarak Hastaneye Kaldırılmıştı: Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 58 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.03.2025 - 01:06

Geçtiğimiz saatlerde Kıbrıs'taki sahnesinde fenalaşan Volkan Konak'tan acı haber geldi. Hastaneye kaldırılan ismin vefat ettiğini KKTC Sağlık Bakanlığı duyurdu.

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Aleni Aleni, Mimoza Çiçeğim, Göklerde Kartal Gibiydim gibi şarkılarıyla tanınan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 58 yaşında hayata veda etti.

Aleni Aleni, Mimoza Çiçeğim, Göklerde Kartal Gibiydim gibi şarkılarıyla tanınan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 58 yaşında hayata veda etti.

Şakılarıyla gönüllerde taht kuran Volkan Konak geçtiğimiz saatlerde Kıbrıs sahnesinde fenalaşmıştı. Sahnede şarkı söylerken bir anda yere yığılan usta isme dakikalarca kalp masajı yapılmıştı.

Hastaneye kaldırıldığı söylenen ismin sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmazken son görüntüleri dikkat çekmişti.

Hastaneye kaldırıldığı söylenen ismin sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmazken son görüntüleri dikkat çekmişti.

Sevenlerini korkutan Konak'ın vefat haberini KKTC Sağlık Bakanlığı duyurdu:

Bakanlığın yaptığı açıklama şu şekilde:

“Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır.”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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