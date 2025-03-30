Sahnede Fenalaşarak Hastaneye Kaldırılmıştı: Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 58 Yaşında Hayatını Kaybetti!
Sahnede Fenalaşarak Hastaneye Kaldırılmıştı: Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 58 Yaşında Hayatını Kaybetti!
Geçtiğimiz saatlerde Kıbrıs'taki sahnesinde fenalaşan Volkan Konak'tan acı haber geldi. Hastaneye kaldırılan ismin vefat ettiğini KKTC Sağlık Bakanlığı duyurdu.
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Aleni Aleni, Mimoza Çiçeğim, Göklerde Kartal Gibiydim gibi şarkılarıyla tanınan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 58 yaşında hayata veda etti.
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Hastaneye kaldırıldığı söylenen ismin sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmazken son görüntüleri dikkat çekmişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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