onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kuliste Hayranıyla Buluşmuş: Volkan Konak'ın Hayatını Kaybetmeden Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Kuliste Hayranıyla Buluşmuş: Volkan Konak'ın Hayatını Kaybetmeden Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.03.2025 - 02:00

Kıbrıs'ta bayram konserine çıkan ve sevenleriyle buluşan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak sahne sırasında fenalaşarak yere yığılmıştı. İlk müdahalesi sahnede yapılan Konak'ın hastaneye kaldırılığı söylenirken üzen haber geçtiğimiz dakikalarda ünlü isimden acı haber geldi. 58 yaşında hayatını kaybeden Volkan Konak'ın ölümünden birkaç saat önceki görüntüler ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kuzeyin Oğlu olarak hafızada yerleşen Volkan Konak'ın beklenmedik kaybı sevenlerini derinden üzdü.

Kuzeyin Oğlu olarak hafızada yerleşen Volkan Konak'ın beklenmedik kaybı sevenlerini derinden üzdü.

Geçtiğimiz saatlerde bayram sahnesinde sevenleriyle buluşan Konak'ın fenalaştığı haberi yürekleri ağızlara getirirken ünlü isimden acı haber geldi.

Sahnede dakikalarca kalp mesajı yapılan ismin vefat haberini KKTC Sağlık Bakanlığı duyurmuştu.

Sahnede dakikalarca kalp mesajı yapılan ismin vefat haberini KKTC Sağlık Bakanlığı duyurmuştu.

Bakanlığın yaptığı açıklama şu şekilde:

“Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır.”

Sahnedeki son görüntüleri kameralara böyle yansıdı:

58 yaşında hayatını kaybeden ismin ölümünden birkaç saat önce kuliste çekilen son görüntüleri ortaya çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın