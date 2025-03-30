Kuliste Hayranıyla Buluşmuş: Volkan Konak'ın Hayatını Kaybetmeden Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Kuliste Hayranıyla Buluşmuş: Volkan Konak'ın Hayatını Kaybetmeden Önceki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Kıbrıs'ta bayram konserine çıkan ve sevenleriyle buluşan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak sahne sırasında fenalaşarak yere yığılmıştı. İlk müdahalesi sahnede yapılan Konak'ın hastaneye kaldırılığı söylenirken üzen haber geçtiğimiz dakikalarda ünlü isimden acı haber geldi. 58 yaşında hayatını kaybeden Volkan Konak'ın ölümünden birkaç saat önceki görüntüler ortaya çıktı.
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Kuzeyin Oğlu olarak hafızada yerleşen Volkan Konak'ın beklenmedik kaybı sevenlerini derinden üzdü.
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Sahnede dakikalarca kalp mesajı yapılan ismin vefat haberini KKTC Sağlık Bakanlığı duyurmuştu.
58 yaşında hayatını kaybeden ismin ölümünden birkaç saat önce kuliste çekilen son görüntüleri ortaya çıktı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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