Volkan Konak'ın Vefat Haberini Alan Eşi ve Yakınları Hastane Önünde Fenalaştı

“Kuzeyin Oğlu” olarak anılan ve Aleni Aleni, Mimoza Çiçeğim, Göklerde Kartal Gibiydim gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Konak, sevenleriyle arasında çok anlamlı bir bağ kurmayı başardı. Hayat hikayesi, yaşadıkları ve duruşu da onun bu kendine has kişiliğini daha çok takdir etmemize neden oluyor.

Alçakgönüllü tavırlarıyla içimizden biri gibi olan Konak, yıllar önce evlendiğinde eşiyle maddi imkansızlıklardan dolayı düğün yapamamıştı. Bu nedenle 33 yıl sonra nikah tazelemişlerdi. 3 çocuğu olan çiftin nikahtan fotoğraflarını yukarıda paylaştık.

Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz.