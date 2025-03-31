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Volkan Konak'ın Vefat Haberini Alan Eşi ve Yakınları Hastane Önünde Fenalaştı

Volkan Konak'ın Vefat Haberini Alan Eşi ve Yakınları Hastane Önünde Fenalaştı

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
31.03.2025 - 09:01

“Kuzeyin Oğlu”, ünlü sanatçı Volkan Konak 58 yaşında aramızdan ayrıldı. Genç yaşında hayatını kaybeden Konak'ın yakınları acilen hastaneye geldi. Eşi Selma Konak, Sibel Can, Hakan Altun ve Koray Avcı hastaneye Konak'ı bir kez görmek için geldi ancak acı haber yürekleri yaktı. Konak'ın eşinin hastanenin önündeki çırpınışı sevenlerini yasa boğdu. İşte o anlar:

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Ünlü sanatçı Volkan Konak, konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Sevenleri hastaneye koştu.

Ünlü sanatçı Volkan Konak, konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Sevenleri hastaneye koştu.

Geçtiğimiz akşam konser sırasında aniden rahatsızlanan Konak, sahnede şarkı söylerken bir anda yere yığıldı. Dakikalarca süren kalp masajına rağmen hayata döndürülemeyince ise, acil olarak Mağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Eşi Selma Konak ve sevenleri hastaneye akın etti. Bir kez olusun görmek umudu taşıyan yakınları acı haberi üzüntüyle aldı.

Eşi Selma Konak'ın acı haberi aldığı anlar sosyal medyada paylaşıldı. Yakınları hastane önünde vefat haberiyle fenalaştı.

İşte o acı dolu anlar:

Eşiyle maddiyat yüzünden düğün yapamamışlardı. Konak'ın hikayesi hepimizi derinden etkiledi.

Eşiyle maddiyat yüzünden düğün yapamamışlardı. Konak'ın hikayesi hepimizi derinden etkiledi.

“Kuzeyin Oğlu” olarak anılan ve Aleni Aleni, Mimoza Çiçeğim, Göklerde Kartal Gibiydim gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Konak, sevenleriyle arasında çok anlamlı bir bağ kurmayı başardı. Hayat hikayesi, yaşadıkları ve duruşu da onun bu kendine has kişiliğini daha çok takdir etmemize neden oluyor. 

Alçakgönüllü tavırlarıyla içimizden biri gibi olan Konak, yıllar önce evlendiğinde eşiyle maddi imkansızlıklardan dolayı düğün yapamamıştı. Bu nedenle 33 yıl sonra nikah tazelemişlerdi. 3 çocuğu olan çiftin nikahtan fotoğraflarını yukarıda paylaştık. 

Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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