Volkan Konak'ın Vefat Haberini Alan Eşi ve Yakınları Hastane Önünde Fenalaştı
Volkan Konak'ın Vefat Haberini Alan Eşi ve Yakınları Hastane Önünde Fenalaştı
“Kuzeyin Oğlu”, ünlü sanatçı Volkan Konak 58 yaşında aramızdan ayrıldı. Genç yaşında hayatını kaybeden Konak'ın yakınları acilen hastaneye geldi. Eşi Selma Konak, Sibel Can, Hakan Altun ve Koray Avcı hastaneye Konak'ı bir kez görmek için geldi ancak acı haber yürekleri yaktı. Konak'ın eşinin hastanenin önündeki çırpınışı sevenlerini yasa boğdu. İşte o anlar:
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Ünlü sanatçı Volkan Konak, konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Sevenleri hastaneye koştu.
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İşte o acı dolu anlar:
Eşiyle maddiyat yüzünden düğün yapamamışlardı. Konak'ın hikayesi hepimizi derinden etkiledi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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