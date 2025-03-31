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Konser Sırasında Aniden Fenalaşan Volkan Konak Yaşamını Yitirdi: Vasiyeti Ortaya Çıktı

Konser Sırasında Aniden Fenalaşan Volkan Konak Yaşamını Yitirdi: Vasiyeti Ortaya Çıktı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
31.03.2025 - 08:26

KKTC'de verdiği konser sırasında aniden fenalaşan usta sanatçı Volkan Konak'tan sevenlerine kötü haber geldi. 58 yaşındaki Volkan Konak, tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Volkan Konak'ın ölümü sonrası vasiyeti ortaya çıktı.

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Ünlü sanatçısı Volkan Konak'ın ani ölüm nedeni ve hastalığı araştırılırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, usta sanatçının yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

Ünlü sanatçısı Volkan Konak'ın ani ölüm nedeni ve hastalığı araştırılırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, usta sanatçının yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

Bakanlık, Konak'ın durumu hakkında “Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır” dedi.

Türkiye'nin Gazimağusa Başkonsolosluğu yetkilileri de işlemleri yakından takip ediyor. Cenazenin, otopsi işlemlerinin ardından uçakla Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.

Türkiye'nin Gazimağusa Başkonsolosluğu yetkilileri de işlemleri yakından takip ediyor. Cenazenin, otopsi işlemlerinin ardından uçakla Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.

Konak'ın cenazesinin Gazimağusa Devlet Hastanesi morgundan alınarak öğle saatlerine doğru başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde bulunan Adli Tıp Birimi'ne kaldırılacağı ve burada otopsi işlemi yapılacağı öğrenildi.

Konak'ın vefat haberini alır almaz Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne ilk gelen şarkıcı Hakan Altun oldu. 

Hakan Altun gazetecilere yaptığı açıklamada, 'Acımız büyük. Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük bir kayıp. Hepimizin başı sağ olsun' dedi.

Volkan Konak’ın 2020 yılında yaptığı vasiyet açıklaması, ölümünün ardından sosyal medyada gündem oldu. Usta sanatçı vasiyeti hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

Volkan Konak’ın 2020 yılında yaptığı vasiyet açıklaması, ölümünün ardından sosyal medyada gündem oldu. Usta sanatçı vasiyeti hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Siz sevenlerime vasiyetimdir, ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi. Ve bir kutuya koyup Karadeniz’imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon’umun üstüne.”

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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