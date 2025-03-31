Konser Sırasında Aniden Fenalaşan Volkan Konak Yaşamını Yitirdi: Vasiyeti Ortaya Çıktı
Konser Sırasında Aniden Fenalaşan Volkan Konak Yaşamını Yitirdi: Vasiyeti Ortaya Çıktı
KKTC'de verdiği konser sırasında aniden fenalaşan usta sanatçı Volkan Konak'tan sevenlerine kötü haber geldi. 58 yaşındaki Volkan Konak, tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Volkan Konak'ın ölümü sonrası vasiyeti ortaya çıktı.
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Ünlü sanatçısı Volkan Konak'ın ani ölüm nedeni ve hastalığı araştırılırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, usta sanatçının yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.
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Türkiye'nin Gazimağusa Başkonsolosluğu yetkilileri de işlemleri yakından takip ediyor. Cenazenin, otopsi işlemlerinin ardından uçakla Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.
Volkan Konak’ın 2020 yılında yaptığı vasiyet açıklaması, ölümünün ardından sosyal medyada gündem oldu. Usta sanatçı vasiyeti hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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