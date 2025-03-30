Cezaevindeki Youtuber ve Yönetmen İlker Canikligil'den İlk Açıklama: "Silivri Soğuk Değil"
Cezaevindeki Youtuber ve Yönetmen İlker Canikligil'den İlk Açıklama: "Silivri Soğuk Değil"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldıktan sonra gözaltına alınan yönetmen ve Youtube yayıncısı İlker Canikligil tutuklanmıştı. İlker Canikligil'den ilk açıklama geldi.
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Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle yönetmen ve Youtube yayıncısı İlker Canikligil hakkında soruşturma başlatılmıştı.
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Soruşturmanın ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen yönetmen İlker Canikligil çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Canikligil paylaşımında, ''Silivri soğuk değil, kesin bilgi, yayalım" diye yazdı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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