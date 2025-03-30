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Cezaevindeki Youtuber ve Yönetmen İlker Canikligil'den İlk Açıklama: "Silivri Soğuk Değil"

Cezaevindeki Youtuber ve Yönetmen İlker Canikligil'den İlk Açıklama: "Silivri Soğuk Değil"

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
30.03.2025 - 23:08

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldıktan sonra gözaltına alınan yönetmen ve Youtube yayıncısı İlker Canikligil tutuklanmıştı. İlker Canikligil'den ilk açıklama geldi.

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Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle yönetmen ve Youtube yayıncısı İlker Canikligil hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle yönetmen ve Youtube yayıncısı İlker Canikligil hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Canikligil, sosyal medyada tepki çeken yayında şunu demişti: “Taksiye biniyorum şimdi alt sınıftan biri var. Yılışık bir sırıtışla ‘reis’ diyor, küçücük aklıyla. Şunu farkettim herif aslında benden nefret ediyor. Şunu diyor aslında; ‘Sen okumuşsun, etmişsin ama benim adamın seni yönetecek’... Peki adamın nereye getirdi seni? Sen hep taksicisin, ne değişti senin hayatında? Ona oy verenlere bakmak lazım. Tek söylemek istediğim bir şey var; execute order 66 (Star Wars serisinde geçen bir soykırım).”

Soruşturmanın ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen yönetmen İlker Canikligil çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Soruşturmanın ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen yönetmen İlker Canikligil çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Silivri Cezaevi'nde tutulan Canikligil, X hesabından ilk kez açıklama yaptı.

Canikligil paylaşımında, ''Silivri soğuk değil, kesin bilgi, yayalım" diye yazdı.

Canikligil paylaşımında, ''Silivri soğuk değil, kesin bilgi, yayalım" diye yazdı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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