Espressolab’de Ortalık Karıştı: 4 Kişi Gözaltına Alındı

Çevredekiler Espressolab'e 'Boykot, boykot' diyerek sloganları attı. Polis ise kafe önünde güvenlik önlemi aldı. İstanbul Valiliği de boykot edilen Espressoab'de yaşanan kavga hakkında açıklama yaptı. Açıklamada dört kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada,

'29.03.2025 günü saat 17.20 sıralarında Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan bir işletmeye, bir grup şahıs tarafından sözlü ve fiziki saldırı düzenlenmiştir.İşyerine ve işyerinde bulunanlara önce sözlü olarak tacizde bulunan grup, mekânda oturanların cevap vermesi üzerine sandalye fırlatmak suretiyle işyerine zarar vermiştir. Emniyet ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmanın ardından saldırıyı gerçekleştiren E.T.S, A.İ., E.D. ve Y.K. isimli 4 şahsı gözaltına almıştır.Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur' denildi.