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Espressolab’de Ortalık Karıştı: 4 Kişi Gözaltına Alındı

Espressolab’de Ortalık Karıştı: 4 Kişi Gözaltına Alındı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
29.03.2025 - 21:45

İstanbul'un Maltepe ilçesindeki Espressolab'de kavga çıktı. Kavgaya ilişkin harekete geçen İstanbul Valiliği, dört kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı boykot listesinin başında Espressolab yer aldı. Boykot çağrısı sonrası Espressolab'de hareketli anlar yaşandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı boykot listesinin başında Espressolab yer aldı. Boykot çağrısı sonrası Espressolab'de hareketli anlar yaşandı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde boykot edilen Espressolab'de oturan bir grup ile Maltepe’deki miting dönüşündeki kişiler arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma başladı.

Sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada içeride oturan grup, dışarıdakilere sandalye fırlattı.

Sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada içeride oturan grup, dışarıdakilere sandalye fırlattı.

Çevredekiler Espressolab'e 'Boykot, boykot' diyerek sloganları attı. Polis ise kafe önünde güvenlik önlemi aldı. İstanbul Valiliği de boykot edilen Espressoab'de yaşanan kavga hakkında açıklama yaptı. Açıklamada dört kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, 

'29.03.2025 günü saat 17.20 sıralarında Maltepe ilçesi Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan bir işletmeye, bir grup şahıs tarafından sözlü ve fiziki saldırı düzenlenmiştir.İşyerine ve işyerinde bulunanlara önce sözlü olarak tacizde bulunan grup, mekânda oturanların cevap vermesi üzerine sandalye fırlatmak suretiyle işyerine zarar vermiştir. Emniyet ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmanın ardından saldırıyı gerçekleştiren E.T.S, A.İ., E.D. ve Y.K. isimli 4 şahsı gözaltına almıştır.Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur' denildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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