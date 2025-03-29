Abdurrahman Dilipak'tan Maltepe Yorumu: ''Bu Kalabalığı Doğru Okumayanlar Büyük Bir Yanlış Yaparlar''
Abdurrahman Dilipak'tan Maltepe Yorumu: ''Bu Kalabalığı Doğru Okumayanlar Büyük Bir Yanlış Yaparlar''
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe'de mitinge 2.2 milyon kişinin katıldığını açıkladı. Bu açıklama sonrası eski Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, “Bu kalabalığı doğru okumayanlar büyük bir yanlış yaparlar. Durum tarafların iddialarının ötesinde farklı bir anlam taşıyor” dedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna karşı düzenlenen Maltepe mitingi, Türkiye’nin gündemine oturdu.
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Dilipak, 2 milyon 200 bin kişilik katılımı alıntılayarak, “Bu kalabalığı doğru okumayanlar büyük bir yanlış yaparlar. Durum tarafların iddialarının ötesinde farklı bir anlam taşıyor” dedi.
İşte o paylaşım:
Hızını alamayan Dilipak'tan bir paylaşım daha geldi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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