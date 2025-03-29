Abdurrahman Dilipak'tan Maltepe Yorumu: ''Bu Kalabalığı Doğru Okumayanlar Büyük Bir Yanlış Yaparlar''

Bu paylaşımının ardından bir kez daha konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Dilipak paylaşımında, ''Tarihin en büyük mitingi mi, Mekkede, Medine de her gün, günde 5 kez.. Tarihin iddiası çok büyük bir iddia.. Hemen uçmamak gerek. Şimdi istermisiniz Erdoğan çıkıp, ne daha fazlasını toplarım desin. Olmaz olmaz deme olmaz olmaz'' diye belirtti.