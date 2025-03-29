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Abdurrahman Dilipak'tan Maltepe Yorumu: ''Bu Kalabalığı Doğru Okumayanlar Büyük Bir Yanlış Yaparlar''

Abdurrahman Dilipak'tan Maltepe Yorumu: ''Bu Kalabalığı Doğru Okumayanlar Büyük Bir Yanlış Yaparlar''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
29.03.2025 - 20:03

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe'de mitinge 2.2 milyon kişinin katıldığını açıkladı. Bu açıklama sonrası eski Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, “Bu kalabalığı doğru okumayanlar büyük bir yanlış yaparlar. Durum tarafların iddialarının ötesinde farklı bir anlam taşıyor” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna karşı düzenlenen Maltepe mitingi, Türkiye’nin gündemine oturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna karşı düzenlenen Maltepe mitingi, Türkiye’nin gündemine oturdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe'de mitinge 2.2 milyon kişinin katıldığını açıkladı. Bu açıklama sonrası eski Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak'tan şaşırtan bir yorum geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dilipak, ilk paylaşımında AKP'yi uyardı.

Dilipak, 2 milyon 200 bin kişilik katılımı alıntılayarak, “Bu kalabalığı doğru okumayanlar büyük bir yanlış yaparlar. Durum tarafların iddialarının ötesinde farklı bir anlam taşıyor” dedi.

Dilipak, 2 milyon 200 bin kişilik katılımı alıntılayarak, “Bu kalabalığı doğru okumayanlar büyük bir yanlış yaparlar. Durum tarafların iddialarının ötesinde farklı bir anlam taşıyor” dedi.

Bu paylaşımının ardından bir kez daha konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Dilipak paylaşımında, ''Tarihin en büyük mitingi mi, Mekkede, Medine de her gün, günde 5 kez.. Tarihin iddiası çok büyük bir iddia.. Hemen uçmamak gerek. Şimdi istermisiniz Erdoğan çıkıp, ne daha fazlasını toplarım desin. Olmaz olmaz deme olmaz olmaz'' diye belirtti.

İşte o paylaşım:

Hızını alamayan Dilipak'tan bir paylaşım daha geldi.

Hızını alamayan Dilipak'tan bir paylaşım daha geldi.

Dilipak, 'Ne oldu şimdi. Haber yapmayınca daha çok insan meydana gidemese de ekrandan izledi. AK Parti içindeki AKP'liler ve onların cemaatı, kaçtıklarını zannettikleri şeye doğru koşuyorlar' diye yazdı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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