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Boykot Listesi Açıklandı: Cumhurbaşkanlığı'ndan İlk Açıklama Geldi

Boykot Listesi Açıklandı: Cumhurbaşkanlığı'ndan İlk Açıklama Geldi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
29.03.2025 - 18:20

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe'deki mitingde boykot çağrısını bir kez daha yineledi. CHP'nin boykot çağrısıyla ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

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Maltepe'de mitinge 2.2 milyon kişinin toplandığını açıklayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni boykot listesi paylaştı.

Maltepe'de mitinge 2.2 milyon kişinin toplandığını açıklayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni boykot listesi paylaştı.

CHP lideri Özel, mitingi göstermeyen başta NTV olmak üzere Doğul Grubu'nu hedef almıştı.

CHP'li Özel, eylemleri ve mitingi yayınlamayan NTV gibi yayın kuruluşları ve bağlı olduğu holdingin şirketlerine yönelik boykot çağrısı yaptı.

''Demirören ve Turkuvaz’ın Medyasını asla ve asla açmıyoruz'' diyen Özel, yeni listeyi açıkladı.

''Demirören ve Turkuvaz’ın Medyasını asla ve asla açmıyoruz'' diyen Özel, yeni listeyi açıkladı.

Özel, 'Günaydın restorana gidilmiyor. Nusret’in kapısından geçilmiyor. TRT’yi bir daha asla açmıyoruz. CNNTÜRK, TGRT, A Haber, Beyaz TV, Demirören ve Turkuvaz’ın Medyasını asla ve asla açmıyoruz. 

Bir sözüm de reklam vereceklere. Eğer biz TRT, CNN Türk, A Haber, Beyaz TV, Türkiye, Akşam ve Yeni Şafak’ta reklamınızı görürsek o ürünü almayacağız' dedi.

Özel, sözlerine şöyle devam etti:

'Habertürk ve NTV yayında yoktu. Habertürk yayına geçti. Yayını görmeyene gücümüzü göstereceğiz.

Bu dakikadan itibaren NTV düzelip de boykot listemizden çıkana kadar NTV’yi izlemiyoruz. 

NTV’nin yanında Star TV, Doğuş Grubu, Kral FM… Günaydın restorana gidilmiyor. Nusret’in kapısından geçilmiyor. NTV’nin Doğuş Grubu’nun sattığı arabaları almayacağız.

Ayrıca bunlar araba satıyorlar. Tabii Volkswagen Almanya’da sendikanın da güçlü olduğu bir firma. Ama bundan sonra bu bayilik NTV’de durdukça, NTV de bize böyle davrandıkça Doğuş Grubu’nun sattığı arabaları almayacağız.'

CHP'li Özel’in duyurduğu boykot listesiyle ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

CHP'li Özel’in duyurduğu boykot listesiyle ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özgür Özel’in adını geçirmeden boykot çağrısını sert bir dille eleştiren Altun, şunları söyledi: 

''CHP Genel Başkanının bugün bir açık hava toplantısında birçok medya kuruluşuna yönelik sarf ettiği ifadeler ve millî firmalara yönelik yaptığı sözde boykot çağrıları, partisinin ideolojik saplantılarını yansıtmakta, siyasal acziyetini gözler önüne sermektedir.

Söz konusu, Batılı medya kuruluşları olunca ilgi dilenciliği yapıp ülkesini pervasızca şikayet eden CHP Genel Başkanı, binlerce emekçinin alın teriyle basın yayın faaliyetinde bulunan yerli ve millî medya kuruluşlarına kin kusuyor. İdeolojik kumpanyalarına katılmayan, işinde gücünde hangi yerli firma ve kuruluş varsa kervana takıp linç ettirme çabası içine giriyor.

Bu, ülkeyi germe, insanları ayrıştırma, toplumu kutuplaştırma çabasıdır.

Bu çabanın aziz Milletimiz nazarında bir hükmü yoktur.

Sayın Cumhurbaşkanımızın her daim ifade ettiği gibi, siyaset ayrıştırma değil, birleştirme sanatıdır.

Mübarek Ramazan Bayramı arifesinde bu esası bir kez daha hatırlatmak isteriz.''

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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