Boykot Listesi Açıklandı: Cumhurbaşkanlığı'ndan İlk Açıklama Geldi
Boykot Listesi Açıklandı: Cumhurbaşkanlığı'ndan İlk Açıklama Geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe'deki mitingde boykot çağrısını bir kez daha yineledi. CHP'nin boykot çağrısıyla ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.
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Maltepe'de mitinge 2.2 milyon kişinin toplandığını açıklayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni boykot listesi paylaştı.
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''Demirören ve Turkuvaz’ın Medyasını asla ve asla açmıyoruz'' diyen Özel, yeni listeyi açıkladı.
CHP'li Özel’in duyurduğu boykot listesiyle ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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