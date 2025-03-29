Boykot Listesi Açıklandı: Cumhurbaşkanlığı'ndan İlk Açıklama Geldi

Özel, 'Günaydın restorana gidilmiyor. Nusret’in kapısından geçilmiyor. TRT’yi bir daha asla açmıyoruz. CNNTÜRK, TGRT, A Haber, Beyaz TV, Demirören ve Turkuvaz’ın Medyasını asla ve asla açmıyoruz.

Bir sözüm de reklam vereceklere. Eğer biz TRT, CNN Türk, A Haber, Beyaz TV, Türkiye, Akşam ve Yeni Şafak’ta reklamınızı görürsek o ürünü almayacağız' dedi.

Özel, sözlerine şöyle devam etti:

'Habertürk ve NTV yayında yoktu. Habertürk yayına geçti. Yayını görmeyene gücümüzü göstereceğiz.

Bu dakikadan itibaren NTV düzelip de boykot listemizden çıkana kadar NTV’yi izlemiyoruz.

NTV’nin yanında Star TV, Doğuş Grubu, Kral FM… Günaydın restorana gidilmiyor. Nusret’in kapısından geçilmiyor. NTV’nin Doğuş Grubu’nun sattığı arabaları almayacağız.

Ayrıca bunlar araba satıyorlar. Tabii Volkswagen Almanya’da sendikanın da güçlü olduğu bir firma. Ama bundan sonra bu bayilik NTV’de durdukça, NTV de bize böyle davrandıkça Doğuş Grubu’nun sattığı arabaları almayacağız.'