CHP'li Özgür Özel Sosyal Medyadan Duyurdu: Her Çarşamba İstanbul'da Her Hafta Sonu Bir İlde Miting Yapacak
CHP'li Özgür Özel Sosyal Medyadan Duyurdu: Her Çarşamba İstanbul'da Her Hafta Sonu Bir İlde Miting Yapacak
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting programını açıkladı. Tarih veren Özel, ''Bundan sonra her hafta sonu bir ilde, her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde meydanlardayız' dedi.
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CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart'tan 25 Mart'a kadar Saraçhane'de düzenledikleri mitingi bugün Maltepe'ye taşındı.
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP'li Özel, miting kararını da duyurdu.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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