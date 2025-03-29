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CHP'li Özgür Özel Sosyal Medyadan Duyurdu: Her Çarşamba İstanbul'da Her Hafta Sonu Bir İlde Miting Yapacak

CHP'li Özgür Özel Sosyal Medyadan Duyurdu: Her Çarşamba İstanbul'da Her Hafta Sonu Bir İlde Miting Yapacak

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
29.03.2025 - 17:29

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting programını açıkladı. Tarih veren Özel, ''Bundan sonra her hafta sonu bir ilde, her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde meydanlardayız' dedi.

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CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart'tan 25 Mart'a kadar Saraçhane'de düzenledikleri mitingi bugün Maltepe'ye taşındı.

CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart'tan 25 Mart'a kadar Saraçhane'de düzenledikleri mitingi bugün Maltepe'ye taşındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maltepe'de 2.2 milyon kişinin toplandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP'li Özel, miting kararını da duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP'li Özel, miting kararını da duyurdu.

Özel paylaşımında şunları söyledi: ''Bugün 2,2 milyon yurttaşımız sel olup Maltepe meydanından taştı. Bayram arefesinde, adalet için, iradesine sahip çıkmak için meydanları dolduran tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Bu daha başlangıç. Bundan sonra her hafta sonu bir ilde, her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde meydanlardayız.

Bu millet susmayacak:

Adayımı bırak, sandığı getir!''

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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