CHP'li Özgür Özel Sosyal Medyadan Duyurdu: Her Çarşamba İstanbul'da Her Hafta Sonu Bir İlde Miting Yapacak

Özel paylaşımında şunları söyledi: ''Bugün 2,2 milyon yurttaşımız sel olup Maltepe meydanından taştı. Bayram arefesinde, adalet için, iradesine sahip çıkmak için meydanları dolduran tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Bu daha başlangıç. Bundan sonra her hafta sonu bir ilde, her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde meydanlardayız.

Bu millet susmayacak:

Adayımı bırak, sandığı getir!''