Boykot Edilen Kahve Zincirindeki Müşterilerle Dışardakiler Arasında Çıkan Kavgada Sandalyeler Havada Uçuştu

CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı sürecinde bazı markaların boykot edilmesi için çağrıda bulunmuştu. Geçtiğimiz saatlerde o markalara yenilerini de ekledi. Bu markadalardan en çok öne çıkan ise bir kahve zinciri olan Espressolab oldu.

Bir Espressolab şubesinde müşterilerle dışarıdaki vatandaşlar arasında kavga çıktı. Dışarıda bulunan vatandaşların eylemden döndükleri iddia edildi. Çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu.