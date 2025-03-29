Boykot Edilen Kahve Zincirindeki Müşterilerle Dışardakiler Arasında Çıkan Kavgada Sandalyeler Havada Uçuştu

CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı sürecinde bazı markaların boykot edilmesi için çağrıda bulunmuştu. Geçtiğimiz saatlerde o markalara yenilerini de ekledi. Bu markadalardan en çok öne çıkan ise bir kahve zinciri olan Espressolab oldu.
Bir Espressolab şubesinde müşterilerle dışarıdaki vatandaşlar arasında kavga çıktı. Dışarıda bulunan vatandaşların eylemden döndükleri iddia edildi. Çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu.
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Geçtiğimiz günlerde protesto yürüyüşleri sırasında da eylemdekiler ile kahve içenler arasında sözlü atışmalar yaşanmıştı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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