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Mahmut Tanal Maltepe Mitingi'nde Gençleri Kırmadı ve Onlarla Birlikte Dakikalarca Aynı Şeyi Söyledi

Mahmut Tanal Maltepe Mitingi'nde Gençleri Kırmadı ve Onlarla Birlikte Dakikalarca Aynı Şeyi Söyledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.03.2025 - 18:49 Son Güncelleme: 29.03.2025 - 19:10

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla, sokaklarda olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde de hareketli bir dönem başladı. Pek çok CHP'li belediye başkanı ve milletvekili alanlarda halkla bir araya geldi. Bu süreçte en çok öne çıkan isimlerden biri Mahmut Tanal oldu. 

Tanal, Maltepe Mitingi'nde de yerini aldı. Gençlerin çağrısını kırmayan Mahmut Tanal, kendisiyle özdeşlesen hareketini yaptı ve dakikalarca aynı cümleyi tekrar etti.

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Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi en çok genç kesimin tepkisini çekti.

Pek çok üniversitede protesto gösterileri başladı ve ardından bu gösteriler sokağa taştı.

Gençler bu süreçte siyasi isimleri daha çok yanlarında görmek istedi. Mahmut Tanal bu süreçte hemen hemen her alanda gençlerle yan yanaydı.

Gençler bu süreçte siyasi isimleri daha çok yanlarında görmek istedi. Mahmut Tanal bu süreçte hemen hemen her alanda gençlerle yan yanaydı.

Bu yüzden kendisi gençlerin yeni gözdesi haline geldi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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stannisbarthn

Muhammed de dini böyle tebliğ edermiş her cümleyi üç kez tekrarlayarak :))