Mahmut Tanal Maltepe Mitingi'nde Gençleri Kırmadı ve Onlarla Birlikte Dakikalarca Aynı Şeyi Söyledi

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla, sokaklarda olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde de hareketli bir dönem başladı. Pek çok CHP'li belediye başkanı ve milletvekili alanlarda halkla bir araya geldi. Bu süreçte en çok öne çıkan isimlerden biri Mahmut Tanal oldu.

Tanal, Maltepe Mitingi'nde de yerini aldı. Gençlerin çağrısını kırmayan Mahmut Tanal, kendisiyle özdeşlesen hareketini yaptı ve dakikalarca aynı cümleyi tekrar etti.