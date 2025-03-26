CHP Milletvekili Mahmut Tanal "Bugün Hangi Mahmut Tanal'sın?" Pankarta ile Fotoğraf Çekildi

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan eylemler bugün hala devam ediyor. Protestolarda başrol genel olarak gençler oluyor. Durum böyle olunca eylem alanından renkli görünüler de geliyor. Özellikle açılan pankartlar yaratıcılıkları ile oldukça güldürebiliyor.

Gençler siyasi isimleri daha çok yanlarında görmek, onlardan doğrudan destek almak istiyor. Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın yoğun çabası gençlerin de dikkatini çekti ve kendisine özel olarak hazırlanan pankart Tanal'ın da dikkatini çekti. Pankart ile fotoğraf çekilen Mahmut Tanal beğenisini de dile getirdi.