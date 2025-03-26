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CHP Milletvekili Mahmut Tanal "Bugün Hangi Mahmut Tanal'sın?" Pankarta ile Fotoğraf Çekildi

CHP Milletvekili Mahmut Tanal "Bugün Hangi Mahmut Tanal'sın?" Pankarta ile Fotoğraf Çekildi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.03.2025 - 16:33

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan eylemler bugün hala devam ediyor. Protestolarda başrol genel olarak gençler oluyor. Durum böyle olunca eylem alanından renkli görünüler de geliyor. Özellikle açılan pankartlar yaratıcılıkları ile oldukça güldürebiliyor. 

Gençler siyasi isimleri daha çok yanlarında görmek, onlardan doğrudan destek almak istiyor. Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın yoğun çabası gençlerin de dikkatini çekti ve kendisine özel olarak hazırlanan pankart Tanal'ın da dikkatini çekti. Pankart ile fotoğraf çekilen Mahmut Tanal beğenisini de dile getirdi.

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Gençlerle pek çok farklı alanda yan yana gelen isimlerin başında da Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal seçim sürecinde de öne çıkan isimlerdendi

Gençlerle pek çok farklı alanda yan yana gelen isimlerin başında da Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal seçim sürecinde de öne çıkan isimlerdendi

Kendisini oy çuvalları üzerindeki meşhur fotoğrafıyla hatırlıyor olabilirsiniz.

Protestolar sırasında da gençlerle yan yana yürüyen Mahmut Tanal, sürecin en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Protestolar sırasında da gençlerle yan yana yürüyen Mahmut Tanal, sürecin en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

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Peki siz Hangi Mahmut Tanal'sınız?

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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