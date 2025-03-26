Hangi Mahmut Tanal'sın?
Hangi Mahmut Tanal'sın?
Gündem, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gösterilen tepkilerle doluyken, eylemlere katılan milletvekilleri arasından Mahmut Tanal da kendine has tavırlarıyla yine dikkat çekti. Şimdiye kadar Cumhuriyet Halk Partisi için elinden geleni yapmış biriyle karşı karşıyayız. Peki, siz hangi Mahmut Tanal'sınız?
Haydiii!
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1. Hangi konuda daha çok tutkulusun?
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2. En sevdiğin sosyal medya platformu hangisi?
3. Hangisi seni en çok motive eder?
4. Daha önce hiç bir eyleme katıldın mı?
5. Eğer bir süper gücün olsaydı, hangisini seçerdin?
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6. Hangi tür eylemi tercih edersin?
7. Koşu konusunda iddialı olduğunu söyleyebilir misin?
Birazdan HALKTV olan Mahmut Tanal!
Jandarma kovalayan Mahmut Tanal!
Zırhlı aracın peşine düşen Mahmut Tanal!
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Oy koruyan Mahmut Tanal
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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