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Hangi Mahmut Tanal'sın?

Hangi Mahmut Tanal'sın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
26.03.2025 - 12:34

Gündem, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gösterilen tepkilerle doluyken, eylemlere katılan milletvekilleri arasından Mahmut Tanal da kendine has tavırlarıyla yine dikkat çekti. Şimdiye kadar Cumhuriyet Halk Partisi için elinden geleni yapmış biriyle karşı karşıyayız. Peki, siz hangi Mahmut Tanal'sınız?

Haydiii!

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1. Hangi konuda daha çok tutkulusun?

1. Hangi konuda daha çok tutkulusun?

2. En sevdiğin sosyal medya platformu hangisi?

2. En sevdiğin sosyal medya platformu hangisi?

3. Hangisi seni en çok motive eder?

3. Hangisi seni en çok motive eder?

4. Daha önce hiç bir eyleme katıldın mı?

5. Eğer bir süper gücün olsaydı, hangisini seçerdin?

5. Eğer bir süper gücün olsaydı, hangisini seçerdin?
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6. Hangi tür eylemi tercih edersin?

6. Hangi tür eylemi tercih edersin?

7. Koşu konusunda iddialı olduğunu söyleyebilir misin?

7. Koşu konusunda iddialı olduğunu söyleyebilir misin?

Birazdan HALKTV olan Mahmut Tanal!

Birazdan HALKTV olan Mahmut Tanal!

Sen birazdan HALKTV olan Mahmut Tanal'sın! Adaletin savunucusu, halkın sesi olma misyonunu üstlenmiş, tüm yaşamını bu yolda adayan birisin. Hukukçu kimliğinle, insan haklarına, eşitliğe ve özgürlüklere olan güçlü inancın, seni her zaman doğru bildiğin yoldan ayırmadı.

Jandarma kovalayan Mahmut Tanal!

Jandarma kovalayan Mahmut Tanal!

Sen jandarma kovalayan Mahmut Tanal'sın! Sadece insan haklarının değil doğanın da yanındasın. Ağaç kesimlerini protesto edebilir ve doğaya olan sevgini de gerekirse jandarma kovalayarak gösterebilirsin.

Zırhlı aracın peşine düşen Mahmut Tanal!

Zırhlı aracın peşine düşen Mahmut Tanal!

Sen zırhlı aracın peşine düşen Mahmut Tanal'sın! Yeter ki sana kovalanacak bir şey olsun. Araba, zırhlı araç veya jandarma... Sen koşmak istedikten sonra karşında kim durabilir.

Mecliste oturma eylemi yapan Mahmut Tanal!

Mecliste oturma eylemi yapan Mahmut Tanal!

Sen mecliste oturma eylemi yapan Mahmut Tanal’sın! Cesaretin ve kararlılığınla, tek başına bile duruşunu sergileyip, adaletin ve hakkın savunucusu olarak her koşulda sesini duyurmayı başardın. Sadece sözde değil, eylemlerle de halkın yanında oldun ve toplumun vicdanına hitap ettin.

Oy koruyan Mahmut Tanal

Oy koruyan Mahmut Tanal

Sen oy koruyan Mahmut Tanal’sın! Halkın iradesini savunmak için her zaman elinden geleni yapan, demokrasiye ve adalete olan bağlılığını asla kaybetmeyen birisin. Oyların sadece rakamlardan ibaret olmadığını, her bir oyun arkasında bir halkın umudu, bir toplumun geleceği olduğunu biliyorsun.

Sokakta yatan Mahmut Tanal

Sokakta yatan Mahmut Tanal

Sen sokakta yatan Mahmut Tanal’sın! Öğrencinin de yanında olduğunu göstermek için gerekirse onlarla parkta sabahlarsın. Sokaklarda, parklarda, üniversitelerde... Nerede mağduriyet varsa, orada sen varsın.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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