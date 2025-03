Ne Kadar Kenan Baran'sın?

Eğlenmediğin gün, gerçekten bir gün gibi hissettirmez sana. Çünkü senin için yaşam, eğlencenin ve keyif almanın etrafında şekillenir. Zaten senin yaşam felsefende, keyif almak her şeyden önce gelir. İnsanların düşüncelerini umursamıyorsun; onlar ne derse desin, senin yolunda gitmenin doğru olduğuna olan inancın seni harekete geçiriyor. Çünkü sen, içindeki güvenle, asla hata yapmazsın. Senin için her şeyin bir yolu vardır ve bu yolun sonu her zaman doğruya çıkar. Herkes, senin yaptığın şeyin doğru olduğunu bilir, çünkü senin önderliğin ve bakış açın her zaman net ve emin bir yoldur. Her ortamda dikkat çekmek, senin için oldukça doğal bir durumdur. İlgi görmek, seni canlı tutar; seni bir şekilde varlığını hissettiren, etrafındakilerin gözlerindeki yansımandır. İnsanların seni izlerken, farkında olmadan seni taklit ettiğini, senin söylediklerine değer verdiğini ve sana göre şekillendiklerini fark edebilirsin. Kaybetmek, senin kitabında hiçbir zaman yer almaz. Sen sadece kazanmak için varsın; başarı, seni tanımlayan bir kavramdır. Her şey senin planın çerçevesinde işlediği için, hayatını hiçbir zaman tesadüflere bırakmazsın. Herkesi ve her durumu kontrol etme becerin, seni etrafındaki insanlardan farklı kılar. Sen, bir durumu nasıl yöneteceğini bilir, her adımda en iyi sonucu almak için çalışırsın. İnsanlara kendini sevdirmen, seni çevrendeki herkesin gözünde değerli kılar. Onlar, seninle olmak isterler çünkü senin enerjin onları çekiciliğiyle sarar. Ve her ne yapmış olursan ol, sonunda her zaman haklı çıkan sensin. Çünkü senin doğruların, senin kendine duyduğun güvenle şekillenir ve etrafındakiler, senin dünyanda doğruyu bulmak için senin ışığını takip eder.