Senin Sabrının Sınırı Ne Kadar?
Senin Sabrının Sınırı Ne Kadar?
Sabrın hayatımızdaki önemi tartışılmaz. Kimimiz en zor durumlarda bile sakin kalabilirken, kimimiz sabrımızı çok çabuk kaybedebiliriz. Sabır, bazen başarıya ulaşmanın anahtarıdır, bazen de olaylar karşısında kontrollü kalmamıza yardımcı olur. Peki senin sabrının sınırları ne kadar geniş? En gergin anlarda bile sakin kalabiliyor musun, yoksa kısa sürede sinirlerine hakim olamıyor musun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Birisi seni sebepsiz yere eleştirdiğinde nasıl tepki verirsin?
4. Trafikte uzun süre beklemek zorunda kaldığında ne yaparsın?
5. Sabrın yüzünden zor durumda kaldığın oldu mu?
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6. Bir ilişki içerisinde beklediğin ilgi ve sevgiyi alamadığını fark ettiğinde ne yaparsın?
7. Bir arkadaşın sürekli söz verdiği saatte buluşmaya geç kalıyor, nasıl tepki verirsin?
8. İstediğin bir şey olmadığında sinirlenir misin?
9. Bir film ya da dizi çok yavaş ilerliyorsa ne yaparsın?
10. Bir hedefe ulaşmak için ne kadar sabırlı olabilirsin?
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Senin sabrının sınırı sonsuz!
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