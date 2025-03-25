Sen Hoşlandığını Nasıl Belli Ediyorsun?
Sen Hoşlandığını Nasıl Belli Ediyorsun?
Hoşlandığın birine hislerini belli etme şeklin, kişiliğin hakkında ipuçları verir. Kimi insan duygularını direkt ifade ederken, kimileri biraz daha gizemli kalmayı tercih eder. Peki, sen hangi taraftasın? Hoşlandığın kişiye nasıl sinyaller gönderdiğini öğrenmek için hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Hoşlandığın kişiyi gördüğünde ne yaparsın?
4. Hoşlandığın kişinin yanında nasıl davranırsın?
5. Arkadaşlarına ondan bahseder misin?
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6. Hoşlandığın kişiyi nasıl etkilersin?
7. Hoşlandığın kişi seninle göz teması kurduğunda nasıl tepki verirsin?
8. Onunla daha fazla vakit geçirmek istiyor musun?
9. Hoşlandığın kişiyle buluşma ihtimalin olduğunda ne yaparsın?
10. Sen hangisiyle hareket edersin?
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Sen duygularını açıkça dile getiriyorsun!
Sen hoşlandığını gayet doğal bir şekilde ifade ediyorsun!
Sen hoşlandığını belli etmekten utanıyorsun!
Sen mesafeli yaklaştığın için hoşlandığını gösteremiyorsun!
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