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Genel Kültür Testleri
Bu Genel Kültür Testi Hafızanı Epey Zorlayacak!

Bu Genel Kültür Testi Hafızanı Epey Zorlayacak!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
24.03.2025 - 12:01

Genel kültür bilgine güveniyor musun? Bu test genel kültür bilgini fazlasıyla zorlayacak! Bakalım sen 15/15 yapabilecek misin?

Hadi teste!

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1. Ay’ın dünya etrafındaki tam bir turunu tamamlaması kaç gün sürer?

1. Ay’ın dünya etrafındaki tam bir turunu tamamlaması kaç gün sürer?

2. Üç büyük filozof olarak bilinen düşünürler kimlerdir?

2. Üç büyük filozof olarak bilinen düşünürler kimlerdir?

3. Dünya üzerinde en çok konuşulan dil hangisidir?

4. Işık hızının saniyedeki yaklaşık hızı nedir?

4. Işık hızının saniyedeki yaklaşık hızı nedir?

5. Einstein’ın ünlü formülü olan E=mc² neyi ifade eder?

5. Einstein’ın ünlü formülü olan E=mc² neyi ifade eder?
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6. Fransa'daki Versailles Sarayı hangi kral tarafından yaptırılmıştır?

6. Fransa'daki Versailles Sarayı hangi kral tarafından yaptırılmıştır?

7. Dünyanın en derin gölü hangisidir?

7. Dünyanın en derin gölü hangisidir?

8. Kan dolaşımını keşfeden bilim insanı kimdir?

8. Kan dolaşımını keşfeden bilim insanı kimdir?

9. Sovyetler Birliği'nin ilk lideri kimdir?

9. Sovyetler Birliği'nin ilk lideri kimdir?

10. Mısır piramitlerinden en büyüğü olan Giza Piramidi hangi firavun için inşa edilmiştir?

10. Mısır piramitlerinden en büyüğü olan Giza Piramidi hangi firavun için inşa edilmiştir?
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11. İtalya’nın başkenti Roma, hangi nehrin kıyısında yer alır?

11. İtalya’nın başkenti Roma, hangi nehrin kıyısında yer alır?

12. Magna Carta hangi yıl imzalanmıştır?

12. Magna Carta hangi yıl imzalanmıştır?

13. Yunan mitolojisinde yer altı dünyasının hükümdarı kimdir?

13. Yunan mitolojisinde yer altı dünyasının hükümdarı kimdir?

14. Kutup yıldızı hangi takımyıldızında bulunur?

14. Kutup yıldızı hangi takımyıldızında bulunur?

15. ABD'nin en uzun nehri hangisidir?

15. ABD'nin en uzun nehri hangisidir?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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