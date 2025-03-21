Seni Değersiz Hissettiren Ne?
Seni Değersiz Hissettiren Ne?
Hepimizin zaman zaman kendimizi değersiz hissettiği anlar olur. Belki bir arkadaşımızın söylediği bir söz, belki de iş yerinde yaşadığımız bir olay bizi incitir. Peki seni değersiz hissettiren şey ne? Hangi durumlar seni en çok etkiliyor?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir grup ortamında kendini nasıl hissediyorsun?
4. Hata yaptığında çevrendeki insanların tepkisi nasıl olur?
5. Başarılarını başkalarıyla rahatça paylaşabilir misin?
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6. Sosyal medyada başkalarının hayatlarını görünce ne hissediyorsun?
7. Arkadaş ortamında şakaların konusu olduğunda nasıl hissedersin?
8. Başarılarını yeterince takdir ettiğini düşünüyor musun?
9. İnsanların seni anlamadığını düşündüğünde nasıl hissedersin?
10. Kendini ne zaman daha çok değersiz hissediyorsun?
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Sosyal çevrenin ilgisizliği seni değersiz hissettiriyor!
Başarılarının göz ardı edilmesi seni değersiz hissettiriyor!
Kıyaslanmak ve eleştirilmek seni değersiz hissettiriyor!
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