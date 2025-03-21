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Seni Değersiz Hissettiren Ne?

Seni Değersiz Hissettiren Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
21.03.2025 - 16:01

Hepimizin zaman zaman kendimizi değersiz hissettiği anlar olur. Belki bir arkadaşımızın söylediği bir söz, belki de iş yerinde yaşadığımız bir olay bizi incitir. Peki seni değersiz hissettiren şey ne? Hangi durumlar seni en çok etkiliyor? 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Bir grup ortamında kendini nasıl hissediyorsun?

4. Hata yaptığında çevrendeki insanların tepkisi nasıl olur?

5. Başarılarını başkalarıyla rahatça paylaşabilir misin?

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6. Sosyal medyada başkalarının hayatlarını görünce ne hissediyorsun?

7. Arkadaş ortamında şakaların konusu olduğunda nasıl hissedersin?

8. Başarılarını yeterince takdir ettiğini düşünüyor musun?

9. İnsanların seni anlamadığını düşündüğünde nasıl hissedersin?

10. Kendini ne zaman daha çok değersiz hissediyorsun?

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Sosyal çevrenin ilgisizliği seni değersiz hissettiriyor!

Senin için en büyük değersizlik hissi, sosyal çevrenden yeterince ilgi ve takdir görmemekten kaynaklanıyor. Kalabalık gruplarda göz ardı ediliyor gibi hissediyorsun, konuşmalar sırasında geri planda kalmak seni derinden etkiliyor. İnsanlar başarılarını ya da çabalarını yeterince takdir etmeyince, kendini değersiz ve önemsiz hissetmeye başlıyorsun. İlişkilerinde de zaman zaman anlaşılmadığını ve duygusal ihtiyaçlarına karşılık bulamadığını düşünüyorsun. Bu his, özgüvenini zedeleyebilir ve sosyal ortamlarda kendini daha da geri çekmene neden olabilir. Ancak unutma, başkalarının sana nasıl davrandığı senin değerin hakkında bir şey söylemez. Kendini daha değerli hissetmek için içsel olarak kendine olan güvenini artırmaya çalışabilirsin. Başarılarını kendi içinde kutlamak, küçük de olsa attığın adımları takdir etmek seni daha güçlü hissettirebilir. Başkalarından beklediğin ilgi ve desteği kendine vermeyi dene.

Başarılarının göz ardı edilmesi seni değersiz hissettiriyor!

Senin için değersizlik hissi, başarılarının yeterince takdir edilmediği anlarda ortaya çıkıyor. Bir işte başarılı olduğunda ya da bir hedefi gerçekleştirdiğinde, çevrendeki insanların bu başarıyı yeterince fark etmediğini ya da üzerinde durmadığını hissediyorsun. Bu durum zamanla seni hırslandırsa da, takdir görmemek öz değerini sorgulamana neden olabilir. Bu his seni daha çok çaba göstermeye itebilir, ancak sürekli başkalarının onayını beklemek de yorucu olabilir. Kendine bu başarıların gerçekten önemli olduğunu hatırlatmalı ve içsel motivasyonunu güçlendirmelisin. Dışarıdan gelecek övgü ya da takdir yerine, kendin için neyin önemli olduğunu belirleyip kendi başarılarını kendin kutlamak seni daha güçlü kılabilir. Başarıların değerli ve önemli, sadece bunu fark etmek için dışarıdan gelecek bir teyide ihtiyacın yok.

Kıyaslanmak ve eleştirilmek seni değersiz hissettiriyor!

Seni değersiz hissettiren en büyük etken, başkalarıyla kıyaslanmak ve sürekli eleştirilmek. Çevrende başarılarıyla öne çıkan insanların varlığı seni zaman zaman kendi yetersizliğini sorgulamaya itiyor. Özellikle yakın çevrenden gelen eleştiriler, senin üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor ve özgüvenini zedeliyor. Bu tür kıyaslamalar ve eleştiriler, kendini değersiz hissetmene neden oluyor. Unutma ki her birey kendi yolculuğunda ve her başarı, kişisel bir hikâyenin parçasıdır. Kendini başkalarıyla kıyaslamak yerine, kendi yolunda ilerlemeyi seçmelisin. Eleştirileri olumlu bir şekilde karşılamaya çalış, ancak sürekli olarak kendini yetersiz hissetmene neden olan kişilerle mesafeni korumayı da öğrenmelisin. Kendi değerini başkalarının başarıları ya da yorumları üzerinden değil, içsel başarın ve gelişimin üzerinden değerlendirmelisin.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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