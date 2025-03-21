Seni Değersiz Hissettiren Ne?

Senin için değersizlik hissi, başarılarının yeterince takdir edilmediği anlarda ortaya çıkıyor. Bir işte başarılı olduğunda ya da bir hedefi gerçekleştirdiğinde, çevrendeki insanların bu başarıyı yeterince fark etmediğini ya da üzerinde durmadığını hissediyorsun. Bu durum zamanla seni hırslandırsa da, takdir görmemek öz değerini sorgulamana neden olabilir. Bu his seni daha çok çaba göstermeye itebilir, ancak sürekli başkalarının onayını beklemek de yorucu olabilir. Kendine bu başarıların gerçekten önemli olduğunu hatırlatmalı ve içsel motivasyonunu güçlendirmelisin. Dışarıdan gelecek övgü ya da takdir yerine, kendin için neyin önemli olduğunu belirleyip kendi başarılarını kendin kutlamak seni daha güçlü kılabilir. Başarıların değerli ve önemli, sadece bunu fark etmek için dışarıdan gelecek bir teyide ihtiyacın yok.