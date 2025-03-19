Burcuna Göre Ne Kadar Bencilsin?
Burcuna Göre Ne Kadar Bencilsin?
Bencillik, insan doğasında bulunan doğal bir eğilimdir; hepimizin içinde bir nebze de olsa kendini önceleme arzusu vardır. Peki, burçların bu konuda etkisi ne kadar? Her burç, bencillik derecesi açısından farklıdır. Kimisi tamamen kendine odaklanırken, kimisi başkalarını düşünebilir.
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Burcunu seçer misin?
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Burcuna göre sen çok bencilsin!
Burcuna göre sen çoğu zaman bencilsin!
Burcuna göre sen bencil sayılmazsın!
Burcuna göre sen bencilliğin ne olduğunu bilmiyorsun!
Burcuna göre sen bencilliğin kelime anlamısın!
Burcuna göre sen bencil sayılmazsın!
Burcuna göre sen yerine göre bencilsin!
Burcuna göre sen fazla bencilsin!
Burcuna göre sen bazen bencil olabiliyorsun!
Burcuna göre sen keyfine göre bencil oluyorsun!
Burcuna göre sen bencil değil aksine çok düşüncelisin!
Burcuna göre sen bencilliğin ne olduğunu bile bilmiyorsun!
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