Burcuna Göre Ne Kadar Bencilsin?

Yengeç burcu olarak, bencillik kelimesi senin lügatında adeta yok. Sen, sevdiklerin için her türlü fedakarlığı göze alabilen, onların mutluluğunu kendi mutluluğundan önce tutan bir insansın. Duygusal ve şefkatli yapın, her zaman başkalarının ihtiyaçlarını kendi önceliklerinden daha çok önemsiyor. Sevdiklerinin ihtiyaçlarına karşı gösterdiğin hassasiyet, seni aynı zamanda koruyucu bir kişilik yapar. Sevdiklerinin yanında olma, onları koruma ve onlar için her şeyi yapabilme arzun, seni zaman zaman kendini ihmal etme noktasına kadar götürebilir. Ancak bu durum, senin gözünde sevdiklerinin mutluluğunu sağlamak için yapılması gereken bir fedakarlık olarak görülür. Kendi ihtiyaçlarını bir kenara bırakıp, başkalarının iyiliği için her türlü çabayı gösterirsin. Bu durum, seni son derece empatik ve sevgi dolu bir insan yapar. Ancak unutma ki, bu kadar yoğun bir şekilde başkalarının mutluluğuna odaklanmak, bazen seni tükenmiş hissetmene neden olabilir. Kendine de zaman ayırmayı ve kendi ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmayı ihmal etme. Unutma ki, sen de en az sevdiklerin kadar değerlisin ve senin de kendine zaman ayırmaya, dinlenmeye ve kendi ihtiyaçlarını karşılamaya ihtiyacın var.