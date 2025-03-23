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31 Mart 2024'teki Yerel Seçimlerden Bu Yana 13 Belediyeye Kayyum Atandı

31 Mart 2024'teki Yerel Seçimlerden Bu Yana 13 Belediyeye Kayyum Atandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.03.2025 - 20:50

Kayyumlar uzun süredir Türkiye gündeminde var. Özellikle HDP/DEM Parti belediyeleri kayyumlarla uzun süredir tanışıyor. 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerin ardından DEM Parti belediyelerine bu kez CHP belediyeleri de eklendi. Son gözaltı ve operasyon dalgasının ardından CHP'li belediyeler bir kez daha kayyumla yüz yüze geldi. 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerin birinci senesinin dolmasına 8 gün var. Ancak bu bir yıl dolmadan kayyum atanan belediye sayısı 13'ü buldu. 

İrade gasbının bilançosu: 31 Mart'tan bu yana kayyum atanan belediyeler

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Türkiye'nin uzun süredir gündeminde olan konu kayyumlar...

Türkiye'nin uzun süredir gündeminde olan konu kayyumlar...

DEM Parti belediyelerinin uzun süredir muhatap olduğu kayyum konusu artık haritanın batısında da gündem olarak karşımıza çıkıyor. Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'nde birçok belediyeye atanan kayyumlar son dönemde CHP'li belediyelere de atanmaya başladı.

Son seçimin üzerinden bir yıl geçmedi ama kayyum listesi kabarık...

Son seçimin üzerinden bir yıl geçmedi ama kayyum listesi kabarık...

Türkiye'de son yerel seçim 31 Mart 2024 tarihinde yapıldı. CHP'nin 1. parti olarak çıktığı seçimlerin ardından siyaset arenasında da farklı şeylerin konuşulabileceği inancı hakim olmaya başlamıştı. Ancak seçimlerin üzerinden bir yıl geçmeden kayyumlar yeniden güçlü bir şekilde ortaya çıktı.

Bir yılda 13 belediyeye kayyum...

Bir yılda 13 belediyeye kayyum...

Hakkari'den Şişli'ye uzanan kayyum dalgası şu şekilde oldu: 

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akkış, 3 Haziran'da görevden uzaklaştırıldı ve yerine Hakkari Valisi Ali Çelik 'belediye başkan vekili' olarak atandı.  

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim'de görevden alındı ve yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy 'belediye başkan vekili' olarak görevlendirildi.  

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine Vali Tuncay Akkoyun, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük’ün yerine Vali Ekrem Canalp, Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan’ın yerine Kaymakam Hakan Başoğlu, 4 Kasım'da 'belediye başkan vekili' olarak atandı.  

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın yerine 22 Kasım'da Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen, Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır’ın yerine 29 Kasım'da Kaymakam Harun Arslanargun 'belediye başkan vekili' olarak görevlendirildi.  

Mersin Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ın yerine 13 Ocak'ta Kaymakam Zeyit Şener, Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın yerine 29 Ocak'ta Vali Kemal Kızılkaya 'belediye başkan vekili' olarak atandı.  

Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Abdullah Zeydan’ın yerine Vali Ozan Balcı 'belediye başkan vekili' olarak görevlendirildi.  

Kağızman Belediye Eş Başkanı Mehmet Alkan'ın 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almasının ardından yerine Kaymakam Okan Daştan 'belediye başkan vekili' olarak atandı.  

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan tutuklandı ve yerine Kaymakam Cevdet Ertürkmen 'belediye başkan vekili' olarak görevlendirildi.  

Böylece Esenyurt'un ardından Şişli, İstanbul'da kayyumla yönetilen ikinci belediye oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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