31 Mart 2024'teki Yerel Seçimlerden Bu Yana 13 Belediyeye Kayyum Atandı
31 Mart 2024'teki Yerel Seçimlerden Bu Yana 13 Belediyeye Kayyum Atandı
Kayyumlar uzun süredir Türkiye gündeminde var. Özellikle HDP/DEM Parti belediyeleri kayyumlarla uzun süredir tanışıyor. 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerin ardından DEM Parti belediyelerine bu kez CHP belediyeleri de eklendi. Son gözaltı ve operasyon dalgasının ardından CHP'li belediyeler bir kez daha kayyumla yüz yüze geldi. 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerin birinci senesinin dolmasına 8 gün var. Ancak bu bir yıl dolmadan kayyum atanan belediye sayısı 13'ü buldu.
İrade gasbının bilançosu: 31 Mart'tan bu yana kayyum atanan belediyeler
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Türkiye'nin uzun süredir gündeminde olan konu kayyumlar...
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Son seçimin üzerinden bir yıl geçmedi ama kayyum listesi kabarık...
Bir yılda 13 belediyeye kayyum...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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