31 Mart 2024'teki Yerel Seçimlerden Bu Yana 13 Belediyeye Kayyum Atandı

Hakkari'den Şişli'ye uzanan kayyum dalgası şu şekilde oldu:

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akkış, 3 Haziran'da görevden uzaklaştırıldı ve yerine Hakkari Valisi Ali Çelik 'belediye başkan vekili' olarak atandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim'de görevden alındı ve yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy 'belediye başkan vekili' olarak görevlendirildi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine Vali Tuncay Akkoyun, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük’ün yerine Vali Ekrem Canalp, Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan’ın yerine Kaymakam Hakan Başoğlu, 4 Kasım'da 'belediye başkan vekili' olarak atandı.

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın yerine 22 Kasım'da Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yerine Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen, Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır’ın yerine 29 Kasım'da Kaymakam Harun Arslanargun 'belediye başkan vekili' olarak görevlendirildi.

Mersin Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Hoşyar Sarıyıldız'ın yerine 13 Ocak'ta Kaymakam Zeyit Şener, Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş'ın yerine 29 Ocak'ta Vali Kemal Kızılkaya 'belediye başkan vekili' olarak atandı.

Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Abdullah Zeydan’ın yerine Vali Ozan Balcı 'belediye başkan vekili' olarak görevlendirildi.

Kağızman Belediye Eş Başkanı Mehmet Alkan'ın 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almasının ardından yerine Kaymakam Okan Daştan 'belediye başkan vekili' olarak atandı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan tutuklandı ve yerine Kaymakam Cevdet Ertürkmen 'belediye başkan vekili' olarak görevlendirildi.

Böylece Esenyurt'un ardından Şişli, İstanbul'da kayyumla yönetilen ikinci belediye oldu.