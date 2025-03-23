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Oy Verme İşlemi Devam Ediyor: 15.30'da 11 Milyon Oy Kullanıldı

Oy Verme İşlemi Devam Ediyor: 15.30'da 11 Milyon Oy Kullanıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.03.2025 - 18:13

Günler süren gözaltı sürecinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandı. Ancak CHP ön seçim kararından geri adım atmadı. Sabah saatlerinden itibaren milyonlarca insan CHP'nin belirlediği noktalara giderek ön seçimde Ekrem İmamoğlu'na oy verdi. Oy verme süreci 17.00'den 19.00'a uzatıldı.

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CHP'de ön seçime yoğun bir ilgi var.

CHP'de ön seçime yoğun bir ilgi var.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçim kapsamında, 81 il ve 973 ilçede 5 bin 960'ı üye ve 5 bin 960'ı dayanışma sandığı olmak üzere toplam 11 bin 920 sandık kuruldu.

Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olarak girdiği ön seçimde iki sandık kuruldu.

Üyelerden çok "Dayanışma Sandığı" ilgi gördü.

Üyelerden çok "Dayanışma Sandığı" ilgi gördü.

CHP, ön seçim sandıklarının yanı sıra 'dayanışma sandıkları' da kurdu. Bu sandıklar, parti üyesi olmayan vatandaşların da oy kullanmasına imkan tanıdı. Dayanışma sandıklarına seçmen ve halkın yoğun ilgisi rekor oya neden oldu.

11 milyondan fazla oy...

11 milyondan fazla oy...

Cumhurbaşkanı adayı seçiminde rekor bir katılım sağlandı. Saat 15.30 itibariyle 11 milyondan fazla kişi oy kullandı. Ön seçimde oy verme işlemi sabah 08.00'de başlarken, yoğun katılım nedeniyle 17.00'da sona ermesi planlanan süre 19.00'a kadar uzatıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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alpilkay

ekrem baya fark atmış diyorlar.

yaşar ridvan gül

Erdoğan bu zamandan sonra siyasal bir meftadır. Allah affetsin

zyd

geçen seçimde muhalefet toplam 19 milyon oy almıştı, bunu geçmesini bekliyorum