Oy Verme İşlemi Devam Ediyor: 15.30'da 11 Milyon Oy Kullanıldı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçim kapsamında, 81 il ve 973 ilçede 5 bin 960'ı üye ve 5 bin 960'ı dayanışma sandığı olmak üzere toplam 11 bin 920 sandık kuruldu.

Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olarak girdiği ön seçimde iki sandık kuruldu.