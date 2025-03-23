Oy Verme İşlemi Devam Ediyor: 15.30'da 11 Milyon Oy Kullanıldı
Oy Verme İşlemi Devam Ediyor: 15.30'da 11 Milyon Oy Kullanıldı
Günler süren gözaltı sürecinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandı. Ancak CHP ön seçim kararından geri adım atmadı. Sabah saatlerinden itibaren milyonlarca insan CHP'nin belirlediği noktalara giderek ön seçimde Ekrem İmamoğlu'na oy verdi. Oy verme süreci 17.00'den 19.00'a uzatıldı.
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CHP'de ön seçime yoğun bir ilgi var.
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Üyelerden çok "Dayanışma Sandığı" ilgi gördü.
11 milyondan fazla oy...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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ekrem baya fark atmış diyorlar.
Erdoğan bu zamandan sonra siyasal bir meftadır. Allah affetsin
geçen seçimde muhalefet toplam 19 milyon oy almıştı, bunu geçmesini bekliyorum