Özgür Özel ve Tuncer Bakırhan'a Mansur Yavaş Soruldu, Özel'den Net Cevap Geldi
Özgür Özel ve Tuncer Bakırhan'a Mansur Yavaş Soruldu, Özel'den Net Cevap Geldi
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Saraçhane'ye gelerek Özgür Özel'e dayanışma ziyaretinde bulundu. Ziyarette Bakırhan, dayanışma mesajının altını çizerken, parti olarak bu tarz müdahalelere alışkın olduklarını bu nedenle kesin olarak karşı durduklarını ilan etti. Ziyaret sonunda Özgür Özel'e Mansur Yavaş'ın açıklamaları soruldu. Özgür Özel'den Yavaş'a karşı net bir cevap geldi.
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Tuncer Bakırhan liderliğinde DEM Parti heyeti Saraçhane'ye geldi.
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Tuncer Bakırhan parti olarak bu tarz darbelere alışkın olduklarını söyledi.
Bakırhan, "Türkiye'nin ihtiyacı demokrasi" dedi.
Özgür Özel ve Tuncer Bakırhan'a Mansur Yavaş'ın dün yaptığı açıklamalar soruldu.
Özgür Özel ayrıca ön seçimde oy kullanan vatandaşlara da teşekkür etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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