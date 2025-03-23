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Özgür Özel ve Tuncer Bakırhan'a Mansur Yavaş Soruldu, Özel'den Net Cevap Geldi

Özgür Özel ve Tuncer Bakırhan'a Mansur Yavaş Soruldu, Özel'den Net Cevap Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.03.2025 - 17:08

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Saraçhane'ye gelerek Özgür Özel'e dayanışma ziyaretinde bulundu. Ziyarette Bakırhan, dayanışma mesajının altını çizerken, parti olarak bu tarz müdahalelere alışkın olduklarını bu nedenle kesin olarak karşı durduklarını ilan etti. Ziyaret sonunda Özgür Özel'e Mansur Yavaş'ın açıklamaları soruldu. Özgür Özel'den Yavaş'a karşı net bir cevap geldi.

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Tuncer Bakırhan liderliğinde DEM Parti heyeti Saraçhane'ye geldi.

Tuncer Bakırhan liderliğinde DEM Parti heyeti Saraçhane'ye geldi.

Özgür Özel ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yaşananları darbe girişimi olarak değerlendiren Özgür Özel, DEM Parti heyetine de teşekkür etti. 

'İlk günden beri tüm muhalefet destek gösterdi. Darbenin ertesi günü Tülay Hanım heyetiyle gelerek desteğini gösterdi. Kıymetli eşbaşkanımız Tuncer Bakırhan da İstanbul Nevruzu'ndan sonra ziyaretimize geldiler. Bu çok kıymetli. Baştan beri kararlı ve inançlı katkıları için teşekkür ediyoruz' dedi .

Tuncer Bakırhan parti olarak bu tarz darbelere alışkın olduklarını söyledi.

Tuncer Bakırhan parti olarak bu tarz darbelere alışkın olduklarını söyledi.

Bakırhan,  'Belediye eşbaşkanları tutuklu bir parti olarak biz bu darbeleri iyi biliriz. Bu darbelerin sonuç almayacağını, halkın kendi gücüne çarparak paramparça olacağını biliyoruz. Biz DEM Parti olarak hukuk dışı yollarla, siyasi darbelerle halkın iradesini gasp edilmesine karşıyız. Nerede bir hukuksuzluk, emekçinin, ezilenin, Kürdün, Alevinin, Türkün iradesi gasp ediliyorsa biz oradayız, dayanışma içindeyiz. Van'dan İstanbul'a kadar da halkın iradesini sahipleneceğimizi söylüyoruz' dedi.

Bakırhan, "Türkiye'nin ihtiyacı demokrasi" dedi.

Bakırhan, "Türkiye'nin ihtiyacı demokrasi" dedi.

'Türkiye'nin ihtiyacı demokrasi. Tutuklamalar değil; Yozgat'tan Kars'a kadar bunu kabul etmeyen bir halk gerçekliği var.. Türkiye halkları kayyumsuz, baskısız, yargı sopasının kullanılmadığı, demokratik bir zemini yaşamak istiyor. Halkın sesine kulak verin. Bu yaptığınız 85 milyona zarar veriyor sadece İstanbul'a değil'

Özgür Özel ve Tuncer Bakırhan'a Mansur Yavaş'ın dün yaptığı açıklamalar soruldu.

Özgür Özel ve Tuncer Bakırhan'a Mansur Yavaş'ın dün yaptığı açıklamalar soruldu.

Mansur Yavaş'ın Nevruz'la ilgili yaptığı yorumlar dün tepki çekmişti. Bu açıklamalar iki lidere soruldu. Özgür Özel tartışmalara nokta koyacak şekilde yanıt verdi. 

İlke TV Muhabiri Eylül Deniz Yaşar Özgür Özel'e 'Siz Nevroz barıştır, kardeşliktir mesajı verdikten sonra Mansur Yavaş'tan çok zıt bir açıklama geldi, bu açıklamayı nasıl yorumluyorsunuz?' dedi.

Özel, 'Partinin bu konuda mesajı genel başkanın ağzından duyduğunuz mesajdır.' cevabını verdi.

Özgür Özel ayrıca ön seçimde oy kullanan vatandaşlara da teşekkür etti.

Özgür Özel ayrıca ön seçimde oy kullanan vatandaşlara da teşekkür etti.

Özel yaptığı açıklamada, 'Üye sandıklarının 10 katı, halkın dayanışma sandıklarına ilgisi var. Talep üzerine oy verme süresini 19.00'a uzattık. Sokakta 19 Mart darbe girişimini bastıran halkımızın cesareti ortadadır. Bunun için büyük bir müteşekkirlik ve mutluluk içindeyim' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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