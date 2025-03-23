Özgür Özel ve Tuncer Bakırhan'a Mansur Yavaş Soruldu, Özel'den Net Cevap Geldi

Bakırhan, 'Belediye eşbaşkanları tutuklu bir parti olarak biz bu darbeleri iyi biliriz. Bu darbelerin sonuç almayacağını, halkın kendi gücüne çarparak paramparça olacağını biliyoruz. Biz DEM Parti olarak hukuk dışı yollarla, siyasi darbelerle halkın iradesini gasp edilmesine karşıyız. Nerede bir hukuksuzluk, emekçinin, ezilenin, Kürdün, Alevinin, Türkün iradesi gasp ediliyorsa biz oradayız, dayanışma içindeyiz. Van'dan İstanbul'a kadar da halkın iradesini sahipleneceğimizi söylüyoruz' dedi.