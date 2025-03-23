Yenikapı'daki Nevruz Kutlamalarında Abdullah Öcalan'ın Görüntüleri Yayınlandı
Yenikapı'daki Nevruz Kutlamalarında Abdullah Öcalan'ın Görüntüleri Yayınlandı
İstanbul Yenikapı Meydanı'nda DEM Parti'nin çağrısıyla düzenlenen Nevruz kutlamalarında yeni süreç, Selahattin Demirtaş gibi gündeme dair konular da konuşuldu. Tuncer Bakırhan 2025'in değişim yılı olmak zorunda olduğunu belirtti. Kutlamalarda terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın görüntülerine yer verildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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