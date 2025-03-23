DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "İmamoğlu'nun Yanındayız" Dedi

Tuncer Bakırhan, 2025'in değişim yılı olması gerektiğini söyledi ve 'Ülkeyi yönetenler değişmek zorundadır. Kayyumlarla, gözaltılarla, tutuklamalarla artık halkın iradesini gasp ederek kimse bir yere varamaz.' dedi.

Bakırhan, 'Sayın İmamoğlu'nun ve onunla birlikte tutuklanan tüm arkadaşların yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Kumpaslarla, yargı darbeleriyle kimse halkın oyuyla seçilmiş iradeyi hapsedemez, hapsetmemelidir.' dedi.