DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "İmamoğlu'nun Yanındayız" Dedi
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "İmamoğlu'nun Yanındayız" Dedi
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından muhalefetten tepkiler sürüyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da tepki gösterenler arasındaydı. İstanbul Yenikapı'daki Nevruz gösterilerinde konuşan Bakırhan yaşananları değerlendirdi ve dayanışma çağrısı yaptı.
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DEM Parti Nevruz için seçmeniyle bir araya geldi.
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Bir tepki de Meral Danış Beştaş'tan geldi.
Bakırhan'dan tutuklamalara karşı net mesaj geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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