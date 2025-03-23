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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "İmamoğlu'nun Yanındayız" Dedi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "İmamoğlu'nun Yanındayız" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.03.2025 - 16:24

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından muhalefetten tepkiler sürüyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da tepki gösterenler arasındaydı. İstanbul Yenikapı'daki Nevruz gösterilerinde konuşan Bakırhan yaşananları değerlendirdi ve dayanışma çağrısı yaptı.

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DEM Parti Nevruz için seçmeniyle bir araya geldi.

DEM Parti Nevruz için seçmeniyle bir araya geldi.

İstanbul Yenikapı Meydanı'nda DEM Parti'nin çağrısıyla Nevruz kutlaması düzenleniyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan konuşmasını önce Kürtçe, ardından Türkçe yaptı. Bakırhan vatandaşları selamladıktan sonra, 'Nevruz onurlu bir barışa, demokrasiye, özgürlüğe vesile olsun' dedi.

Bir tepki de Meral Danış Beştaş'tan geldi.

Bir tepki de Meral Danış Beştaş'tan geldi.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi:

''Bu bir hukuk değil, adeta intikam operasyonudur.

Bu karar, demokratik siyaseti tasfiye etme, muhalefeti susturma ve toplumu sindirme girişimidir.'

Bakırhan'dan tutuklamalara karşı net mesaj geldi.

Bakırhan'dan tutuklamalara karşı net mesaj geldi.

Tuncer Bakırhan, 2025'in değişim yılı olması gerektiğini söyledi ve 'Ülkeyi yönetenler değişmek zorundadır. Kayyumlarla, gözaltılarla, tutuklamalarla artık halkın iradesini gasp ederek kimse bir yere varamaz.' dedi. 

Bakırhan, 'Sayın İmamoğlu'nun ve onunla birlikte tutuklanan tüm arkadaşların yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Kumpaslarla, yargı darbeleriyle kimse halkın oyuyla seçilmiş iradeyi hapsedemez, hapsetmemelidir.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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