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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına İlişkin Açıklama!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına İlişkin Açıklama!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
23.03.2025 - 15:38

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında açıklamada bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasına yönelik açıklamalar yapan Tunç, yürütülen adli soruşturmanın bir “siyasi soruşturma” olarak nitelendirmenin 'yanlış' olduğunu vurguladı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart sabahı 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart sabahı 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise X (Twitter) hesabından İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin ilk kez açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında isnat edilen suçlar bakımından Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklama, adli kontrol ve serbest bırakma kararları verilmiştir.

Yargısal süreçler, hukuk sistemimizde denetime açık şekilde ilerlemekte olup, ilgili soruşturmalar halen devam etmektedir.

Hâkimler, bakmakta oldukları soruşturma ve kovuşturmalarda kararlarını verirken dosya kapsamı ile bağlıdır; isnat edilen suçlamalara ilişkin iddia, savunma ve deliller doğrultusunda hukuki bir sonuca ulaşırlar.

Bu çerçevede, yürütülen adli soruşturmayı bir “siyasi soruşturma” olarak nitelendirmek yanlış olup, hukuki değerlendirmelerin siyasi zemine çekilmesi, kamuoyunda yanlış algıların oluşmasına neden olabileceği gibi Hukuk Devleti ilkesine de aykırılık teşkil eder.'

"Hukuk Devleti ilkesine ve yargıya duyulan güvenin gereği olarak, sürecin tüm yönleriyle tamamlanması beklenmeli, yorum ve değerlendirmeler bu çerçevede itidalli bir yaklaşımla ele alınmalıdır."

"Hukuk Devleti ilkesine ve yargıya duyulan güvenin gereği olarak, sürecin tüm yönleriyle tamamlanması beklenmeli, yorum ve değerlendirmeler bu çerçevede itidalli bir yaklaşımla ele alınmalıdır."

'Unutulmamalıdır ki adalet, yalnızca Türk milleti adına karar veren bağımsız ve tarafsız yargı mercileri eliyle tecelli eder.

Bu nedenle, sorumluluk makamında olanlar başta olmak üzere herkesin açıklamalarında daha dikkatli, özenli ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri, toplumda yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınmaları gerektiği unutulmamalıdır.'

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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