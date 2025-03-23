Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına İlişkin Açıklama!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanmasına İlişkin Açıklama!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında açıklamada bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasına yönelik açıklamalar yapan Tunç, yürütülen adli soruşturmanın bir “siyasi soruşturma” olarak nitelendirmenin 'yanlış' olduğunu vurguladı.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart sabahı 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı.
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Hukuk Devleti ilkesine ve yargıya duyulan güvenin gereği olarak, sürecin tüm yönleriyle tamamlanması beklenmeli, yorum ve değerlendirmeler bu çerçevede itidalli bir yaklaşımla ele alınmalıdır."
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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