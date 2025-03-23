CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut Habertürk'ün Canlı Yayında Sorduğu Soru Yanıtsız Kaldı

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaşanan süreçle ilgili açıklama yapmak için Saraçhane’de basının karşısına geçmişti. İddiaları tek tek yayınladığı sırada yandaş medyaya da tepki gösterinde NTV yayını kesmişti. Buna benzer bir olay daha yaşandı. Miting alanında atılan 'Yandaş medya dışarı' sloganları Habertürk'ün canlı yayınında duyulunca yayın kesildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut Habertürk'ün canlı yayınına konuk oldu. Canlı yayına sorduğu 'Mitingi yayınladınız mı?' sorusu yanıtsız kaldı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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