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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Valisi’ne Seslendi: Savcı ile Ne Görüştün?

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Valisi’ne Seslendi: Savcı ile Ne Görüştün?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.03.2025 - 10:38

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19 Mart sabahı evine gelen ekiplerce gözaltına alınarak Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğüne götürülen Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün Çağlayan Adliyesi'ne getirilmişti. Gözaltına alınan şüpheliler ile ilgili karar tek tek açıklanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama kararı verildi.

Çağlayan Adliyesi'nin önünde kararı bekleyen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal İstanbul Valisi'ne seslendi. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün valinin Çağlayan Adliyesi'ne gelerek savcı ile görüştüğünü iddia eden Tanal 'Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün bu adliyeye geldin hangi savcıyla görüştün, görüştüğün konu nedir? Gelsinler bunu Türkiye’ye anlatsınlar.' dedi.

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Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan şüpheliler geçtiğimiz gün Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan şüpheliler geçtiğimiz gün Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

Haklarında verilen kararlar ise tek tek açıklanmaya başlandı. Çağlayan Adliyesi'nin önünde pek çok siyasi isim açıklanacak kararları bekliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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