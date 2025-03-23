CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Valisi’ne Seslendi: Savcı ile Ne Görüştün?

19 Mart sabahı evine gelen ekiplerce gözaltına alınarak Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğüne götürülen Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün Çağlayan Adliyesi'ne getirilmişti. Gözaltına alınan şüpheliler ile ilgili karar tek tek açıklanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında tutuklama kararı verildi.
Çağlayan Adliyesi'nin önünde kararı bekleyen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal İstanbul Valisi'ne seslendi. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün valinin Çağlayan Adliyesi'ne gelerek savcı ile görüştüğünü iddia eden Tanal 'Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı gün bu adliyeye geldin hangi savcıyla görüştün, görüştüğün konu nedir? Gelsinler bunu Türkiye’ye anlatsınlar.' dedi.
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Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan şüpheliler geçtiğimiz gün Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.
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