article/comments
article/share
Haberler
Video
Atatürk'ün Cenazesine Çocukken Tanıklık Etmiş: Anlattıkları Duygulandırdı

Atatürk'ün Cenazesine Çocukken Tanıklık Etmiş: Anlattıkları Duygulandırdı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 23:21

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sosyal medyada gokceland hesabıyla paylaşım yapan bir içerik üreticisi, 10 Kasım’da anneannesinin Atatürk’e dair anısını takipçileriyle paylaştı. Videoda Atatürk öldüğünde 9-10 yaşlarında olduğunu söyleyen yaşlı kadın, o günleri ve cenaze törenini anlattı. 

İşte o anlar...

Kaynak: gokcelandl

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ağlayan kalabalığı görünce arkadaşına neden ağladıklarını sordu.

Ağlayan kalabalığı görünce arkadaşına neden ağladıklarını sordu.

Arkadaşı ile birlikte kalabalığın arasına karışan küçük kız, herkesin ağladığını görünce “Niye ağlıyor bunlar?” diye sordu. Arkadaşı ona “Edibe, Atatürk’ümüz. Şimdi buraya koyacaklar” cevabını verdi. Anneanne, “Ben de ağladım onlarla” diyerek o anı anlattı.

Cenaze töreninde askerlerin ipler arasında dizildiğini hatırlıyor.

Anneanne, yolun iki yanına dizilen askerleri, ağaçlara bağlanan kalın beyaz ipleri ve her askerin iplerin arasında durduğunu anlattı. Bayrağa sarılı tabutu taşıyan büyük top arabasının, çalan müziğe göre ağır ağır ilerlediğini söyledi.

Babası Anıtkabir’in yapımında mermer ustası olarak çalışmış.

İçerik üreticisi, babasının Anıtkabir yapılırken çalıştığını bildiğini söyleyince anneanne, “Çok çalıştı” diye karşılık verdi. Babasının mermer ustası olduğunu da ekledi. Sonraki yıllarda arkadaşları ile birlikte mezarı birçok kez ziyaret ettiklerini, evlerinin yalnızca iki sokak ötede olduğunu anlattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın