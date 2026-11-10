Atatürk'ün Cenazesine Çocukken Tanıklık Etmiş: Anlattıkları Duygulandırdı

Arkadaşı ile birlikte kalabalığın arasına karışan küçük kız, herkesin ağladığını görünce “Niye ağlıyor bunlar?” diye sordu. Arkadaşı ona “Edibe, Atatürk’ümüz. Şimdi buraya koyacaklar” cevabını verdi. Anneanne, “Ben de ağladım onlarla” diyerek o anı anlattı.

Cenaze töreninde askerlerin ipler arasında dizildiğini hatırlıyor.

Anneanne, yolun iki yanına dizilen askerleri, ağaçlara bağlanan kalın beyaz ipleri ve her askerin iplerin arasında durduğunu anlattı. Bayrağa sarılı tabutu taşıyan büyük top arabasının, çalan müziğe göre ağır ağır ilerlediğini söyledi.

Babası Anıtkabir’in yapımında mermer ustası olarak çalışmış.

İçerik üreticisi, babasının Anıtkabir yapılırken çalıştığını bildiğini söyleyince anneanne, “Çok çalıştı” diye karşılık verdi. Babasının mermer ustası olduğunu da ekledi. Sonraki yıllarda arkadaşları ile birlikte mezarı birçok kez ziyaret ettiklerini, evlerinin yalnızca iki sokak ötede olduğunu anlattı.