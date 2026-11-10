Atatürk'ün Cenazesine Çocukken Tanıklık Etmiş: Anlattıkları Duygulandırdı

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Sosyal medyada gokceland hesabıyla paylaşım yapan bir içerik üreticisi, 10 Kasım’da anneannesinin Atatürk’e dair anısını takipçileriyle paylaştı. Videoda Atatürk öldüğünde 9-10 yaşlarında olduğunu söyleyen yaşlı kadın, o günleri ve cenaze törenini anlattı.
İşte o anlar...
Kaynak: gokcelandl
Ağlayan kalabalığı görünce arkadaşına neden ağladıklarını sordu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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