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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Protestolara Katılan Gençlere Jest

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Protestolara Katılan Gençlere Jest

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.03.2025 - 22:50

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Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden İstanbul Üniversitesi'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiklerini açıklaması üzerine üniversitenin örğrencileri protesto yürüyüşüne başlamıştı. Önce İstanbul'daki diğer üniversitelerden ardından, ODTÜ ve Hacettepe'den gelen desteğin ardından protestolar pek çok üniversiteye yayıldı. 

Mansur Yavaş'tan TOMA'lardan sıkılan su ile ıslanan gençlere jest geldi. Telefonda verdiği talimatla öğrencilere battaniye ve çorba göndermek istediğini söyledi.

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İstanbul Üniversitesi'ne Boğaziçi, İTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden destek gelmişti.

İstanbul Üniversitesi'ne Boğaziçi, İTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden destek gelmişti.

Ardından Galatasaray Üniversitesi öğrencileri diploması iptal edilen hocaları Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı için eyleme başladı.

Ankara'da Hacettepe Üniversitesi ile başlayan protestolar, ODTÜ ile devam etti.

Ankara'da Hacettepe Üniversitesi ile başlayan protestolar, ODTÜ ile devam etti.

İlk polis müdahalesi de ODTÜ'de gelmişti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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