onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ekrem İmamoğlu'nun Hakim Karşısına Çıkacağı Çağlayan Adliyesi'nde Önlemler Alınmaya Başlandı

Ekrem İmamoğlu'nun Hakim Karşısına Çıkacağı Çağlayan Adliyesi'nde Önlemler Alınmaya Başlandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.03.2025 - 18:23 Son Güncelleme: 22.03.2025 - 18:55

19 Mart sabahından bu yana gözaltında bulunan Ekrem İmamoğlu son ifadesini de verdi. Kendisi saat 21.00'da Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak. Ekrem İmamoğlu destekçilerinin Çağlayan Adliyesi'nin önünde toplanması bekleniyor. Bu nedenle geniş güvenlik önlemleri mahkemeden saatler önce alınmaya başlandı. Polisin şimdiden etten duvar örerek hazırlandığı görüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

İmamoğlu ve beraberinde gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında bugün dava görülecek.

İmamoğlu ve beraberinde gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında bugün dava görülecek.

İfadeleri tamamlanan İmamoğlu'nun getirileceği Çağlayan Adliyesi'nin önünde önlemler başladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın