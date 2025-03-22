Ekrem İmamoğlu'nun Hakim Karşısına Çıkacağı Çağlayan Adliyesi'nde Önlemler Alınmaya Başlandı
Ekrem İmamoğlu'nun Hakim Karşısına Çıkacağı Çağlayan Adliyesi'nde Önlemler Alınmaya Başlandı
19 Mart sabahından bu yana gözaltında bulunan Ekrem İmamoğlu son ifadesini de verdi. Kendisi saat 21.00'da Çağlayan Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak. Ekrem İmamoğlu destekçilerinin Çağlayan Adliyesi'nin önünde toplanması bekleniyor. Bu nedenle geniş güvenlik önlemleri mahkemeden saatler önce alınmaya başlandı. Polisin şimdiden etten duvar örerek hazırlandığı görüldü.
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İmamoğlu ve beraberinde gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında bugün dava görülecek.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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